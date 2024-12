Winterfeuer 2025 der Freiwillige Feuerwehr Unterbiberg am 25.01.2025

Winterfeuer 2025 – Ein unvergessliches Wintererlebnis für die ganze Familie!

Die Freiwillige Feuerwehr Unterbiberg lädt Sie herzlich ein, gemeinsam zu feiern! Am Samstag, den 25. Januar 2025, verwandelt sich die Festwiese an der Lilienthalstraße / Universitätsstraße in einen stimmungsvollen Treffpunkt voller Gemütlichkeit und Geselligkeit.

Freuen Sie sich auf:

Ein traditionelles Winterfeuer als Highlight für Groß und Klein

Köstliche Grillspezialitäten, Bio-Glühwein, Punsch, Schupfnudeln, Crêpes und vieles mehr

Eine einzigartige Atmosphäre für die ganze Familie

Termin und Veranstaltungsort:

Datum: 25. Januar 2025

25. Januar 2025 Beginn: ab 16:00 Uhr

ab 16:00 Uhr Ort: Festwiese Lilienthalstraße / Universitätsstraße, Unterbiberg

Anfahrt >>

Bringen Sie Ihren Christbaum mit!

Machen Sie das Winterfeuer zu etwas Besonderem, indem Sie Ihren ausgedienten Christbaum mitbringen. Erleben Sie den besonderen Moment, wenn die Bäume im großen Feuer lodernd verbrannt werden – ein faszinierendes Schauspiel, das für alle ein Highlight ist!

Hinweis zur Anfahrt:

Da die Parkmöglichkeiten vor Ort begrenzt sind, empfehlen wir, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen oder den kurzen Fußweg zum Veranstaltungsort zu wählen.

Kontakt:

Haben Sie Fragen? Wenden Sie sich gerne an die Freiwillige Feuerwehr Unterbiberg:

E-Mail: verein@feuerwehr-unterbiberg.de

Die Freiwillige Feuerwehr Unterbiberg freut sich auf Ihr Kommen und darauf, mit Ihnen einen Abend voller Wärme, Gemeinschaft und winterlicher Freude zu verbringen!