Winterlaufserie München über 15 km am 07.01.2018 Winterwetter – rund 1.000 Läufer angemeldet

München, 02. Januar 2018 – Am 07. Januar steht der 2. Lauf der Münchner Winterlaufserie 2017 / 2018 an. Dabei können die Läuferinnen und Läufer ihre Form auf der 15 Kilometer Distanz testen. Für den zweiten Lauf haben sich bereits rund 1000 Teilnehmer – sowohl ambitionierte Läufer als auch Freizeitsportler im Olympiapark angemeldet. Die Online Anmeldung ist noch bis einschließlich Mittwoch, den 03.01. geöffnet. Die Nachmeldung ist dann am 07.01. ab 9 Uhr im Olympiastadion (Ehrengastbereich) möglich.

Gute Laufbedingungen: Laut aktueller Wettervorhersage wird es heiter bei Temperaturen bis 8 Grad. Die 15 km werden wie in den vergangenen Jahren im Olympiapark auf drei 5 km Runden absolviert. Der Startschuss fällt um 11 Uhr vor dem Olympiastadion; hier befindet sich auch der Rundendurchlauf und das Ziel. Für Verpflegung und Getränke im Ziel ist gesorgt, es gibt Lebkuchen, Kuchen, isotonisches Getränk von Xenofit und ERDINGER Alkoholfrei. Für die Sieger und Altersklassenplatzierten gibt es Ehrenpreise.

Nächster und letzter Lauf der Serie: 11. Februar 2018