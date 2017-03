Winzererstraße: Gartenhaus in Vollbrand

München, 06.03.2017. Am Vormittag kam es in der Kleingartenanlage am Olympiapark zu einem Vollbrand eines Gartenhauses. Vereinsmitglieder bemerkten Rauch aus einer Parzelle und riefen umgehend die Feuerwehr München. Der Mitteiler erwartete das Eintreffen der Einsatzkräfte ab und führte sie zum betroffenen Haus.

Zwei Trupps mit schweren Atemschutzgeräten und C-Rohren, leiteten umgehend die Löschmaßnahmen ein. Da sich die Wasserversorgung schwierig gestaltete wurde ein Tanklöschfahrzeug zur Speisung des Hilfeleistungslöschfahrzeugs eingesetzt. Dank der Zugabe eines Netzmittels, konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Als die Flammen noch loderten kam es immer wieder zu kleineren Explosionen, die vermutlich durch Spraydosen ausgelöst wurden. Eine Propangasflasche konnte in Sicherheit gebracht. Um schlimmeres zu verhindern wurde diese mit Wasser gekühlt. Verletzte gab es keine, allerdings wurde der Bau völlig zerstört. Die Brandursache ist bisher unklar und deshalb ermittelt die Polizei.