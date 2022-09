WirthausWiesn: Positive Halbzeit-Bilanz

Positive Zwischenbilanz – auch erstmals parallel zum Oktoberfest

„Die erste Woche unserer WirtshausWiesn 2022 ist wunderbar verlaufen. Unsere Zwischenbilanz ist sehr positiv“, sagt Gregor Lemke, Sprecher des Vereins der Münchner Innenstadtwirte: „Die Stimmung ist toll, überall sieht man strahlende Gesichter, Menschen in Tracht, die sich am Wiesn-Flair in unseren Wirtshäusern erfreuen.“

„Die meisten WirtshausWiesn-Besucher sind Münchnerinnen und Münchner sowie Jung und Alt aus dem Umland“, sagt Peter Inselkammer, Sprecher der Vereinigung der Wiesnwirte: „Wir haben aber auch viele internationale Gäste, die von der WirtshausWiesn, die ja an die Ursprünge des Oktoberfestes erinnert, begeistert sind.“

Wiesn ist eben ein Lebensgefühl – und genau dieses zeigte sich während der gesamten ersten WirtshausWiesn-Woche.

Diese fand heuer zum ersten Mal parallel zum Oktoberfest statt, und schon jetzt lässt sich sagen: „Die WirtshausWiesn hat sich etabliert und ist bei den Gästen sehr beliebt – auch wenn’s parallel die Wiesn auf der Theresienwiese gibt“, so Gregor Lemke.

Die WirtshausWiesn wurde ins Leben gerufen, nachdem das Oktoberfest 2020 Corona-bedingt ausfallen musste. Sie fand im gesamten Zeitraum statt, in dem es eigentlich auch das Oktoberfest hätte geben sollen.

Aufgrund des großen Erfolgs der Premiere startete im Jahr darauf die zweite WirtshausWiesn – und nun die dritte, erstmals zusammen mit dem Oktoberfest.

„So lautet das Motto 2022 nun auch: Ganz München ist Wiesn!“, sagt WirtshausWiesn-Sprecherin Annette Baronikians.

Wiesn gibt es nicht nur auf der Theresienwiese, sondern auch in den 50 offiziell teilnehmenden WirtshausWiesn-Gasthäusern!

Dieses Jahr heißt’s: Willkommen auf der Wiesn UND auf der WirtshausWiesn!

„Die WirtshausWiesn ist etwas Eigenständiges, eine perfekte Ergänzung zum Oktoberfest. Sie bringt Wiesn-Flair auch in die Innenstadt“, so Wiesnwirte-Sprecher Peter Inselkammer.

Angezapft wurde die heuer dritte WirtshausWiesn mit einer wahrlich beachtlichen Zahl: Bis in den 50 teilnehmenden WirtshausWiesn-Gastronomie-Betrieben allerorts das Wiesn-Bier floss, gab’s 143 Schläge mit dem Schlegel!

Die teilnehmenden WirtshausWiesn-Betriebe von Gasthaus über Café bis Pub waren in der ersten Woche mehr als gut besucht. Vor zahlreichen Wirtshäusern gab es immer wieder auch kleine Schlangen von Wartenden.

So kann’s in der zweiten WirtshausWiesn-Woche weitergehen!

Viel Wiesn-Flair: Deko, Musik und Wiesn-Schmankerl

Zur gemeinsamen Aktion des Vereins der Münchner Innenstadtwirte und der Vereinigung der Wiesnwirte wurde auch heuer wieder in den 50 teilnehmenden Gasthäusern, Cafés und Co. „Wiesn-mäßig“ geschmückt:

In vielen Wirtshäusern hängen beispielsweise Lebkuchen-Herzerl mit dem WirtshausWiesn-Logo und duftender Hopfen von der Decke, was an die typische Wiesn-Deko in den Festzelten erinnert.

In den meisten WirtshausWiesn-Gasthäusern ist auch Musik geboten: Das Angebot reicht vom Alleinunterhalter über das Trio mit Bass, Gitarre und Ziehharmonika bis zum Bläser-Ensemble.

Was das Kulinarische anbelangt, so sind die typischen Wiesn-Schmankerl heiß begehrt. Der „Renner“ sind Hendl, gefolgt von Ente, Haxn und Würstln.