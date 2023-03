Wirtschaftslage und Finanzierung im Handwerk 2022/23

Geschäftslage von Energiekrise belastet

Die Mehrzahl der befragten Handwerksbetriebe (65,3 Prozent) beurteilte die aktuelle Geschäftslage aber weiterhin positiv. Im Vorjahr hatten 70,4 Prozent eine sehr gute bzw. gute Geschäftslage gemeldet. „Das Handwerk leidet besonders unter hohen Energiekosten und der Inflation. In Verbindung mit rückläufigen Auftragseingängen und der Zinswende stehen die Zeichen im Handwerk auf Abschwung“, sagt Patrik-Ludwig Hantzsch, Leiter der Creditreform Wirtschaftsforschung. Weitere Indikatoren aus der Umfrage untermauern diesen Befund.

Die Umsatzerwartungen der Betriebe spiegeln die verschlechterten Rahmenbedingungen. Das Handwerk ist deutlich zurückhaltender als im Vorjahr. Ein Drittel der Befragten (33,3 Prozent) rechnet mit einem Umsatzplus – in der Vorjahresumfrage waren es noch 41,3 Prozent. Von 8,4 auf 16,8 Prozent hat sich der Anteil der Pessimisten, die Umsatzeinbußen erwarten, verdoppelt. „Die deutlich verschlechterten Geschäftsaussichten zeigen sich besonders in den Ertragserwartungen, die im Vergleich zum Vorjahr eingebrochen sind“, so Hantzsch. Maximal rechnen die Bertriebe mit einer stabilen Ertragslage. Fast jeder vierte Befragte (23,1 Prozent) erwartet sinkende Gewinne. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich diese Quote um rund 10 Punkte erhöht. Ein wesentlicher Unsicherheitsfaktor für die Geschäftsprognosen sei der weitere Verlauf des Ukraine-Krieges und seiner Folgen.