Wissenschaft mit Wow-Effekt – Münchner Wissenschaftstage und FORSCHA feiern Eröffnung im FORUM Schwanthalerhöhe

Neugier, Staunen und jede Menge Spaß: Vom 10. bis 12. Oktober 2025 wird das FORUM Schwanthalerhöhe zum bunten Entdeckerreich für kleine und große Wissenshungrige. Zum ersten Mal finden hier die Münchner Wissenschaftstage mit der FORSCHA – Das Entdeckerreich statt und machten Wissenschaft, Forschung und Technik auf spielerische und überraschende Weise erlebbar.

Drei Tage lang wird gelacht, gestaunt, getüftelt und ausprobiert. Kinder basteln Raketen, Jugendliche programmieren kleine Roboter, Familien entdeckten nachhaltige Innovationen – und zwischendurch sorgten interaktive Shows und kreative Workshops für viele Aha-Momente. Wissenschaft zeigte sich hier nicht trocken oder theoretisch, sondern hautnah, lebendig und ansteckend begeistert.

Zur Eröffnung begrüßte Manuel Pretzl, Vorsitzender der CSU-Rathausfraktion, in Vertretung von Oberbürgermeister Dieter Reiter, Schirmherr der Münchner Wissenschaftstage, sowie Centermanager des FORUM Schwanthalerhöhe, Vladimir Tinchev, die Geschäftsführerin der i!bk Ideenwerkstatt für Bildung und Kommunikation gGmbH, Petra Griebel.

Ebenfalls mit dabei war Dr. Andrea Taubenböck, geschäftsführende Vorständin der STIFTUNG Wertebündnis Bayern, die für die FORSCHA sprach und betonte, wie wichtig es sei, Kinder und Jugendliche für Zukunftsthemen zu begeistern und ihnen Raum zum Entdecken zu geben.

Das Wertebündnis Bayern, dessen geschäftsführende Vorständin Dr. Taubenböck ist, ist eine von der Bayerischen Staatskanzlei initiierte Initiative, die sich genau diesem Ziel verschrieben hat.

Bayerns Kultusministerin Anna Stolz, Schirmherrin der FORSCHA – Das Entdeckerreich, konnte leider nicht vor Ort sein.

Das neue Zuhause der Münchner Wissenschaftstage und der FORSCHA im FORUM Schwanthalerhöhe ist ein echter Glücksgriff: Mit seiner zentralen Lage und offenen Atmosphäre bringt es Wissenschaft mitten in den Alltag der Stadt – direkt zu den Menschen. Und die reagierten begeistert: Vom Einkaufsbummel ins Labor, vom Science-Talk in die Experimentierwerkstatt – selten ist Forschen so nah, so interaktiv und so unterhaltsam.

Die Eröffnung war rundum gelungen und spiegelte genau das wider, was die FORSCHA ausmacht: Offenheit, Freude am Entdecken und die Lust, Neues auszuprobieren. München erlebt, dass Wissen Spaß macht – und dass Neugier ansteckend sein kann.

Mit dieser lebendigen, inspirierenden und heiteren Eröffnung hat das Wissens- und Erlebnisfestival ein starkes Zeichen gesetzt: Zukunft entsteht dort, wo Menschen miteinander staunen, lachen und forschen – mitten im Herzen Münchens.

Wer möchte, kann die Münchner Wissenschaftstage mit dem Entdecker-Reich der FORSCHA noch bis Sonntag, 12. Oktober, 17:00 Uhr im Forum Schwanthalerhöhe besuchen – ein Erlebnis voller Wissen, Spaß und Entdeckergeist für die ganze Familie!