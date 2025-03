Wohnung nach Brand unbewohnbar – Isarvorstadt

Am Donnerstag ist es zu einem Zimmerbrand in der Münchner Innenstadt gekommen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Der Leitstelle wurde eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Baaderstraße gemeldet, woraufhin ein Löschzug zur Alarmadresse geschickt wurde. Der zuerst eingetroffene Rettungswagen bestätigte frühzeitig einen starken Rauchaustritt aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss und konnte die betroffene Nutzungseinheit entsprechend schnell lokalisieren. Als kurz darauf die weiteren Einheiten der Feuerwehr an der Einsatzstelle ankamen, konnte so unmittelbar ein Löschangriff eingeleitet werden. Nachdem ein Rauchschutzvorhang zum Schutz des Treppenhauses vor einer weiteren Verrauchung gesetzt wurde, verschaffte sich ein Atemschutztrupp gewaltsam Zutritt zur Wohnung. In den komplett verrauchten Räumlichkeiten stand die Wohnzimmereinrichtung bereits in Vollbrand. Mit einer Schlauchleitung gelang es insgesamt sechs Einsatzkräften unter Atemschutz, das Feuer zu bekämpfen. Parallel wurden umliegende Wohnungen kontrolliert und ein Lüfter zum Einsatz gebracht. Der Schaden beschränkte sich allerdings auf die unmittelbar betroffene Wohneinheit. Diese ist allerdings so stark in Mitleidenschaft gezogen worden, dass sie nicht mehr bewohnbar ist.

Das Ehepaar, welches in der Wohnung lebte, war zum Zeitpunkt des Brandes glücklicherweise nicht zuhause. Nachbarn boten aktiv an, die beiden vorübergehend bei sich aufzunehmen.

Zur Ursache und zur Schadenssumme kann die Feuerwehr München keine Angaben machen.