Wohnung nach Feuer unbewohnbar – Aubing

Nach einem Terrassenbrand ist eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrparteienhaus unbewohnbar. Das Übergreifen auf weitere Geschosse konnte verhindert werden.

Eine Vielzahl an Notrufen erreichte am Samstagmorgen die Integrierte Leitstelle zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Aubing. Die Anrufenden schilderten massive Flammen aus einer Wohnung im Erdgeschoss. Ebenso meldeten besorgte Anrufer, dass die Flammen bereits auf das erste Obergeschoss übergehen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten diese Meldung bestätigen. Zum Niederschlagen der Flammen wurde umgehend ein Schnellangriffsschlauch eingesetzt. Ein weiterer Trupp bereitet einen Löschangriff über die Wohnungseingangstüre vor. Zusammen gelang es, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Weitere Trupps kontrollierten die Wohnung im ersten Obergeschoss. Hier war bereits ein Schaden am Balkon entstanden und die Fensterscheiben gesprungen. Glücklicherweise waren die Löschmaßnahmen so schnell wirksam, dass hier keine weitere Ausbreitung in die Wohnung stattfand. In der Erdgeschosswohnung brannte das Wohnzimmer komplett aus und der Rest der Wohnung wurde durch Brandrauch und Rußniederschlag massiv beschädigt. Diese Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Der Brandrauch wurde durch einen Hochleistungslüfter aus dem Gebäude gedrückt.

Da bei Eintreffen der Feuerwehr bereits alle Personen aus dem Gebäude waren, wurde glücklicherweise niemand verletzt. Von der Besatzung eines nachgeforderten Kleinalarmfahrzeuges wurde die beschädigte Fensterfront im Erdgeschoss mit Holzplatten provisorisch verschlossen. Ein Sachschaden wird von der Feuerwehr auf mindestens 50.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.