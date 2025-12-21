Wohnungsbrand in Aubing – eine Person verstorben

Am Samstag, 20.12.2025, gegen 05:00 Uhr, informierte ein Anwohner über den Notruf der Integrierten Leitstelle München 112, dass es in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrichshafener Straße brennen würde.

Sofort wurden zahlreiche Einsatzkräfte der Münchner Feuerwehr sowie mehrere Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Vor Ort evakuierten die Einsatzkräfte zahlreiche Bewohner aus dem siebenstöckigen Gebäude, teilweise unter Einsatz von Leitern über die Balkone.

Im Zuge der Löscharbeiten bargen Rettungskräfte einen bewusstlosen Mann aus der Brandwohnung. Der 36-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo er jedoch kurz darauf verstarb.

Für die Dauer der Rettungs- und Löscharbeiten mussten die umliegende Straßen durch die polizeilichen Einsatzkräfte gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die übrigen Bewohner unverletzt in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandwohnung wurde vollständig zerstört, zudem entstand ein Sachschaden an der Außenfassade des Gebäudes. Der Gesamtschaden wird nach ersten Schätzungen auf einen niedrigen sechsstelligen Euro-Betrag beziffert.

Das Kommissariat 13 hat noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.