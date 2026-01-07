Wohnungsbrand in Laim

Am Dienstag, 06.01.2026, gegen 07:30 Uhr, bemerkte eine Bewohnerin eine Rauchentwicklung im 2. Stock eines Mehrfamilienhauses und informierte daraufhin den Notruf.

Bei Eintreffen der Polizei wurde ein Brand in einer Wohnung festgestellt, der durch die Feuerwehr gelöscht wurde. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung konnte mit Hilfe der Feuerwehr das Haus verlassen. Eine vierköpfige Familie, die ebenfalls im Mehrfamilienhaus wohnt, musste durch die Feuerwehr mittels Drehleiter gerettet werden.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand, wurde keine Person durch den Brand verletzt.

Die Wohnung wurde durch den Brand stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Das Kommissariat 13 der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.