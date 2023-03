Wohnungseinbruch: Größerer Polizeieinsatz in Haidhausen

Am Montag, 27.03.2023, gegen 19:30 Uhr, meldete sich ein 73-Jähriger beim Polizeinotruf 110 und gab an, dass soeben jemand versucht in seine Wohnung einzubrechen. Sofort wurden über zehn Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Der 73-Jährige gab gegenüber dem Polizeinotruf an, dass er Stimmen auf seiner Dachterrasse in einem Mehrfamilienhaus wahrgenommen hätte. Als der 73-Jährige auf seine Terrasse sah, konnte er eine Leiter feststellen, welche vom Flachdach des Wohnanwesens auf seine Terrasse herabgelassen wurde. Als der 73-Jährige zwei ihm unbekannte Personen wahrgenommen hatte, schrie er diese an. Die zwei Täter flüchteten anschließend über die Leiter auf das Flachdach.

Im Rahmen der durch die Polizei durchgeführten Fahndungsmaßnahmen konnten zwei Personen im Treppenhaus des Anwesens angetroffen und festgenommen werden. Hierbei handelt es sich um einen 15-Jährigen und einen 17-Jährigen, beide mit Wohnsitzen in München. Die beiden Tatverdächtigen wurden zur weiteren Abklärung auf eine Polizeidienststelle gebracht.

Vor Ort konnte der 73-Jährige eine völlig verwüstete Dachterrasse feststellen, auf der unter anderem Terrassenmöbel zerstört wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag.

Die Eltern der beiden Tatverdächtigen wurden über diesen Vorfall in Kenntnis gesetzt und nach der erfolgten Sachbearbeitung konnten sie ihre Kinder wieder mit nach Hause nehmen.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch übernommen.