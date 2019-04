Wohnungseinbruch in Berg-am-Laim

Am Donnerstag, 04.04.2019, im Zeitraum zwischen 18.40 und 23.45 Uhr kam es in Berg-am-Laim in der Mutschellestraße zu einem Wohnungseinbruch in einem Einfamilienhaus.

Der oder die unbekannten Täter drangen hier über ein aufgehebeltes Fenster in das Anwesen ein. Als Steighilfe benutzten sie einen Gartenstuhl. Das Haus wurde im Anschluss nach Wertsachen durchsucht. Dabei wurden diverse Schmuckstücke aufgefunden und mitgenommen.

Des Weiteren wurde ein Fahrzeugschlüssel für einen VW-Bus der Hausbewohner aufgefunden, der im Carport des Anwesens geparkt war. Der VW-Bus wurde anschließend auch mit entwendet und der oder die unbekannten Täter flüchteten damit in unbekannte Richtung.

Zeugenaufruf:

Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Mutschellestraße oder in deren näheren Umgebung aufgefallen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 51, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.