Wohnungseinbruch in Bogenhausen

Am Donnerstag, 25.04.2019, in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 14:00 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter durch Aufdrücken einer Tür in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Ismaninger Straße.

Der Einbrecher durchsuchte alle Räumlichkeiten und entwendete Schmuck und eine Armbanduhr im Wert von mehreren tausend Euro. Im Anschluss daran verließ der Unbekannte die Wohnung wieder.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.