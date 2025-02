Wohnungseinbruch in Bogenhausen

Am Donnerstag, 27.02.2025, gegen 15:00 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter

Täter über ein Fenster Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus.

Eine Bewohnerin befand sich zu diesem Zeitpunkt im Schlafzimmer und schlief. Als sie

erwachte, bemerkte sie den Täter und dieser flüchtete durch die Wohnungstür in

unbekannte Richtung. Daraufhin verständigte sie sofort den Polizeinotruf 110. Sofort

wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt und es

wurden intensive Fahndungsmaßnahmen aufgenommen. Diese erbrachten keine

Hinweise auf den Täter.

Es wurde ein Geldbeutel mit diversen Dokumenten sowie Bargeld im Wert von mehreren

hundert Euro entwendet.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 175 cm groß, dunkle Hautfarbe, krauses, kurzes, schwarzes

Haar, muskulöse Statur; schwarzes Sweatshirt mit hellem Aufdruck

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Friedrich-Eckhart-Straße, Daglfinger

Straße, Denninger Straße und Ostpreußenstraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen

gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.