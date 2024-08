Wohnungseinbruch in Bogenhausen – Zeugenaufruf

Im Zeitraum von Samstag, 10.08.2024, 08:00 Uhr bis Montag, 19.08.2024, 13:20 Uhr verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bogenhausen. Die Bewohner der Wohnung befanden sich in diesem Zeitraum im Urlaub.

Der oder die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und öffneten gewaltsam einen Tresor. Daraus konnten sie Schmuck und Bargeld entwenden (im Wert von mehreren Tausend Euro).

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Maria-Theresia-Straße, Ismaninger Straße und Langerstraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.