Wohnungseinbruch in Laim

Am Dienstag, 07.03.2023, zwischen 08:00 Uhr 12:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in Laim.

Dort konnten sie gewaltsam eine Wohnungstür öffnen und in der Wohnung alle Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsuchen. Die Täter erbeuteten Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro sowie eine Damenhandtasche.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Friedenheimer Straße, Siglstraße, Zschokkestraße und Agnes-Bernauer-Straße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.