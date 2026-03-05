Wohnungseinbruch in Obermenzing – Zeugenaufruf

Am Mittwoch, 04.03.2026, zwischen 10:45 Uhr und 11:30 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über eine Terrassentür in eine Doppelhaushälfte in Obermenzing ein. Anschließend wurde das gesamte Haus nach Wertgegenständen durchsucht. Unter Mitnahme der Tatbeute verließen der oder die Täter das Objekt in unbekannte Richtung.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden Bargeld, Schmuckstücke und Goldmünzen im Wert eines fünfstelligen Betrags entwendet.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 53.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Wöhlerstraße und Pippinger Straße (Obermenzing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.