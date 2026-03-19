Wohnungseinbruch – Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt

Im Zeitraum von Dienstag, 17.03.2026, 07:00 Uhr, bis Mittwoch, 18.03.2026, 16:30 Uhr, kam es zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt.

Durch die Wohnungseingangstür im Obergeschoss gelangten der oder die bislang unbekannten Täter gewaltsam in die Wohnung. Dort entwendeten der oder die Täter Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro und flüchteten anschließend unerkannt.

Durch die Münchner Kriminalpolizei wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Wittelsbacherstraße, Auenstraße und Baldeplatz (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.