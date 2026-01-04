Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in Bogenhausen in Flammen

Am Mittwoch, 31.12.2025, zwischen 20:00 Uhr und 22:15 Uhr, kam es zu einem Brand an einer Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in Bogenhausen.

Eine Anwohnerin wurde auf den Alarm des Rauchmelders aufmerksam und stellte die brennende Wohnungstür fest. Sie informierte über den Notruf die Feuerwehr.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Bewohner der betroffenen Wohnung befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung. Bei dem Brand wurde keine Person verletzt.

Durch den Brand wurde die Wohnungstür sowie der Boden beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf über tausend Euro.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen wegen der schweren Brandstiftung übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Kufsteiner Platz, Thomas-Mann-Allee, Mauerkircherstraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.