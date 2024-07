Wolfgang Ambros „Austro-Pop vom Feinsten“ in der Tollwood Musik-Arena

„Schifoan“ im Sommer? – Ja, das geht! Wolfgang Ambros, begleitet von „Die No. 1 vom Wienerwald“, brachte am 30. Juni frischen Wind in die Tollwood Musik-Arena. Der leidenschaftliche und lebensfrohe Musiker begeisterte das Publikum mit einer Vielzahl seiner Klassiker. Lieder wie „Die Blume aus dem Gemeindebau“ und „Es lebe der Zentralfriedhof“ ließen die Fans mitsingen und im Austro-Pop schwelgen. Die musikalische Reise durch fast fünf Jahrzehnte seines Schaffens war ein wahres Fest für die Ohren und Herzen der Zuhörer.

Wolfgang Ambros bewies einmal mehr, warum er zu den Größen des Austro-Pop gehört. Seine kraftvolle Stimme und seine charismatische Bühnenpräsenz zogen das Publikum von der ersten bis zur letzten Minute in den Bann. Die Band, „Die No. 1 vom Wienerwald“, unterstützte ihn dabei meisterhaft und verlieh den bekannten Songs neue Frische und Energie.

Doch das war noch nicht alles. Als Special Guest (Vorband) sorgte Claudia Koreck dafür, dass dieser Abend unvergesslich wurde. Mit ihrem Auftritt brachte sie ein emotionales Wechselspiel in die Arena. Leise und intime Momente wechselten sich mit lauten, kraftvollen Passagen ab, und immer wieder blitzte ihr Humor auf. Diese Mischung machte ihre Live-Performance so unglaublich fesselnd.

Insgesamt war der Abend in der Tollwood Musik-Arena ein voller Erfolg. Wolfgang Ambros und Claudia Koreck schenkten dem Publikum ein musikalisches Erlebnis, das noch lange in Erinnerung bleiben wird. Die Mischung aus bekannten Hits, neuen Interpretationen und der emotionalen Intensität der Performances machte diesen Abend zu einem besonderen Ereignis in der Musik-Arena.