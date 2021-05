Workshop „Urban Tiny Living“ für Jugendliche und junge Erwachsene am 29. Mai 2021

Wie wollen junge Menschen in München wohnen – und wie können sie es sich leisten? Darum geht es beim Workshop „Urban Tiny Living“ am 29. Mai. Die Wohnwerkstatt des Kreisjugendring München-Stadt (KJR) und das „Tiny PopUp Projekt“ aus Pasing laden Jugendliche und junge Erwachsene dazu ein.

„Wir zeigen am Beispiel von zwei Tiny Houses auf einer alten Gleisinsel in Pasing das Leben in diesen Kleinsthäusern“, sagt Christopher Jones vom KJR. „Wir wollen dazu inspirieren, nachhaltige und bezahlbare Wohnalternativen für junge Menschen weiterzuentwickeln und ihre Ideen sichtbar machen.“ Der dreistündige Workshop „Urban Tiny Living“ ist dazu der Auftakt.

Danach beginnt die Projektphase der KJR-Wohnwerkstatt. Bis zum 12. Juni können Jugendliche und junge Erwachsene zu Hause oder in der Wohnwerkstatt im Haus der Jugendarbeit (Rupprechtstraße 29) eigene Modelle von „Tiny Houses“ entwerfen und bauen.

Felicia Rief vom Tiny PopUp Projekt möchte mit dem „Urban Tiny Living“-Projekt Ideen zur Verbesserung der Wohnsituation von jungen Münchnerinnen und Münchnern geben. „Ein Treffen beim Tiny-House-Projekt soll ihnen kreative Impulse geben für die Planung und Umsetzung eines eigenen Tiny-House-Modells. Ob Zeichnung, detailgetreue Skizze oder ein kleines Modell aus Holz: gemeinsam mit der Wohnwerkstatt unterstützen wir Jugendliche und junge Erwachsene bei der Realisation ihrer Ideen.“ Zum Abschluss wollen Rief und Jones eine leerstehende Fläche in München suchen und die Modelle dort in einer Vernissage am 12. Juni öffentlich vorstellen.

Hinter dem Projekt steht die Frage, wie Tiny Houses als ökologische Lückenfüller und bezahlbarer Wohnraum für junge Münchnerinnen und Münchner genutzt werden können.

Denn die Wohnfläche pro Person und die Mieten steigen kontinuierlich, genauso wie die Bodenversiegelung. Was bedeutet das für Klima und die Wohnbedürfnisse junger Stadtbewohnerinnen und -bewohner? Kann es hier einen Wandel zum Weniger geben? Weniger Platz für unnötigen Konsum, weniger schädliche Baumaterialien, weniger Energieverbrauch und geringere Wohnkosten wären gut für Mensch und Klima gleichermaßen. Aber ist das so einfach? Das sind die Themen von „Urban Tiny Living“.

Der Auftakt-Workshop findet am Samstag, den 29. Mai von 14 bis 17 Uhr in Pasing statt. Wer beim „Urban Tiny Living“-Projekt dabei sein möchte, kann sich bei Felicia Rief unter f.rief@gmx.de mit Altersangabe anmelden. Das Angebot richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre und ist kostenlos. Informationen gibt Christopher Jones telefonisch (0175-2916645) und per E-Mail (c.jones@kjr-m.de) und ab 21. Mai auch die Seite www.jungeswohnen-muc.de.