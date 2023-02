Workshop: Visionen für die Münchner Innenstadt

Wie soll sich die Münchner Innenstadt bis 2040 entwickeln? Welche Herausforderungen gibt es und wie kann eine zukunftsfähige Vision aussehen? Darum geht es in einem Workshop des Referats für Stadtplanung und Bauordnung mit Münchner Bürger*innen am Mittwoch, 8. Februar, um 18 Uhr in der Rathausgalerie.

Der Architekt und Stadtplaner Reiner Nagel, Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung Baukultur, wird zu Beginn einen Impulsvortrag halten – dann sind die Teilnehmenden an der Reihe. In Kleingruppen werden zunächst Bedürfnisse, Rahmenbedingungen und Wünsche erfragt, um anschließend gemeinsam eine Vision für die Innenstadt entstehen zu lassen. Nach dem digitalen Auftakt der Beteiligung zur Fortschreibung des Innenstadtkonzepts mit Impulsvorträgen und Podiumsdiskussion im Oktober und einer dreiwöchigen Online-Beteiligung, bei der Bürger*innen ihre Ideen und Anregungen einbringen konnten, ist der Workshop ein weiterer Baustein der öffentlichen Beteiligung, die noch bis Ende 2023 dauert. Die Anzahl der Teilnehmenden ist begrenzt. Eine Anmeldung ist daher erforderlich unter muenchen.de/innenstadt.

Die Veranstaltung findet im Rahmen der Jahresausstellung „In aller Öffentlichkeit – Stadtgestalt und öffentlicher Raum in München“ des Referats für Stadtplanung und Bauordnung statt. Die Ausstellung ist bis 26. März täglich von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Mehr Informationen zur Ausstellung unter muenchen.de/publicspace.