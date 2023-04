World Backup Day: Nur die Hälfte sichert ihre Smartphone-Daten

Mehrheit nutzt kostenlose Dienste für das Backup

Bitkom gibt Tipps zur Datensicherung

Am 31. März war World Backup Day. Ein Tag, der ein Bewusstsein für Datensicherung schaffen will. Das Thema ist für alle Nutzerinnen und Nutzer digitaler Endgeräte relevant. Denn ob Taschendiebstahl oder ein Verlust durch Unachtsamkeit: Wenn das eigene Smartphone plötzlich weg oder kaputt ist, dann gilt dies auch für sämtliche Fotos, Videos und Kontakte, die darauf gespeichert sind. Doch nur die Hälfte der Nutzerinnen und Nutzer eines Smartphones in Deutschland macht Sicherungskopien von ihren Daten (51 Prozent). Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung unter 1.004 Personen in Deutschland ab 16 Jahren, darunter 780 Nutzerinnen und Nutzer eines Smartphones. Demnach nutzen 30 Prozent die automatische Back-up- bzw. Datensicherungsfunktion ihres Geräts. 7 Prozent sichern ihre Daten nicht automatisch, sondern auf Eigeninitiative. 14 Prozent gehen besonders auf Nummer sicher und nutzen beide Möglichkeiten parallel.

„Die meisten Menschen haben wichtige Informationen und wertvolle Erinnerungen auf ihren Smartphones gespeichert. Jeder und jede sollte regelmäßig Backups durchführen, um diese dauerhaft zu sichern“, rät Dr. Sebastian Klöß, Leiter Consumer Technology beim Digitalverband Bitkom. 13 Prozent derjenigen, die ihre Daten sichern, nutzen dazu ein kostenpflichtiges Angebot über eine Cloud – die überwiegende Mehrheit setzt auf kostenlose Angebote (70 Prozent). 33 Prozent speichern die Daten auf externen Geräten wie einem Laptop, einem PC oder einer Festplatte.

Tipps zur Datensicherung: