Würmesia startet in die Faschingssaison 2025/2026 – mit Herz, Humor und Ramasuri!

Da jubelt das Faschingsherz: Die Würmesia stellt ihre Regenten für die neue Saison vor – und das gleich doppelt! Prinz Selim I. und Prinzessin Carola I. übernehmen das närrische Zepter, flankiert vom fröhlichen Kinderprinzenpaar Kilian I. und Valentina I.. Gemeinsam bringen sie Schwung, Charme und jede Menge Konfetti ins Würmtal!

Prinz Selim – der tanzbegeisterte Asterix-Fan mit Rhythmus im Blut

Wenn einer den Fasching liebt, dann er! Seit über 30 Jahren ist Selim Güder in Planegg daheim – Kaufmann, Familienmensch, Weltenbummler und passionierter Sammler von Asterix-&-Obelix-Raritäten. Über seine Kinder kam er 2016 selbst zum närrischen Treiben – und jetzt geht’s für ihn in die Königsklasse: Prinz Selim I.!



Er liebt gutes Essen, süße Versuchungen und alles, was den Takt vorgibt – kein Wunder, dass „Let’s Dance“ zu seinen Lieblingssendungen zählt. Und sein größter Traum? Einmal vor dem 60er als Prinz regieren. Voilà – Mission erfüllt!

Prinzessin Carola – fränkischer Wirbelwind mit Herz und Humor

Carola Simmerl, im echten Leben Siemens-Profi mit Menschenkenntnis und Frohsinn, bringt fränkische Lebenslust in die Münchner Faschingswelt. Ob Kölner Karneval, „Fastnacht in Franken“ oder Krimi-Dinner mit mörderisch gutem Witz – Carola liebt die Bühne und das bunte Leben. Wenn sie nicht gerade Glitzer streut, genießt sie Hörbücher und Katzenkuscheln. Ihre Devise: Mehr Lachen, mehr Leben, mehr Fasching!

Kinderprinz Kilian – der kleine Mann mit großem Taktgefühl

Der Gräfelfinger Drittklässler Kilian Anheuer ist der Sonnenschein des Würmtals! Seit klein auf liebt er Tanz, Musik und Bewegung. Ob Schuhplatteln im Trachtenverein oder Schlagzeugsolo daheim – Kilian hat Rhythmus im Blut und Energie ohne Ende. In der Kinder- und Jugendgarde der Würmesia mischt er jetzt schon kräftig mit – und als Kinderprinz Kilian I. erobert er die Faschingsbühne im Sturm!

✨ Kinderprinzessin Valentina – kreativ, quirlig und voller Lebensfreude

Valentina Schwarzenböck, ebenfalls echte Würmtalerin, hat das Tanzen im Herzen und ein Lächeln, das ansteckt. Seit ihrem dritten Lebensjahr bewegt sie sich am liebsten zur Musik – heute mit Leidenschaft in der Kinder- und Jugendgarde. Nebenbei spielt sie Klavier, malt fantasievoll und träumt als Kinderprinzessin Valentina I. davon, die Vielfalt und Freude des Faschings zum Leuchten zu bringen.

Große Krönung am 5. Januar 2025 – und dann heißt’s: Bühne frei für Glitzer, Spaß und Gardetanz!

Die feierliche Inthronisation steigt wie immer in der Mehrzweckhalle Neuried – mit brandneuer Show der Prinzengarde, Auftritten der Kinder- und Jugendgarde sowie dem legendären Männerballett.

Tickets gibt’s ab sofort auf der Website der Würmesia unter Veranstaltungen → Eventim-Light Tickets. Auch die beliebten Kinderfaschingsbälle (am 18. Januar und 14. Februar 2026) sind schon im Vorverkauf.

Also: Raus mit dem Alltag, rein ins Kostüm – die Würmesia bittet zum Tanz!