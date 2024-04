Xaver hat es besonders eilig – Sendling

Pfeuferstraße – Am Sonntagabend hat der kleine Xaver zu Hause in Sendling das Licht der Welt erblickt. Er hatte es so eilig, dass ein Transport vor der Geburt in eine Klinik nicht mehr möglich war.

Als die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr München in der Wohnung eintrafen, stand die Geburt bereits unmittelbar bevor. Mit Unterstützung der Besatzung des Notarztwagens, des Kindernotarztes und des Neugeborenen-Notarztdienstes wurde der Bub in den heimischen vier Wänden zur Welt gebracht. Anschließend wurden Vater, Mutter und Kind wohlbehalten in eine Münchner Klinik transportiert.