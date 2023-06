Youngster-Trio verstärkt die Red Bulls

In der neuen Saison 2023/24 werden drei Youngster den EHC Red Bull München verstärken. Quirin Bader sowie die Zwillinge Nikolaus Heigl und Thomas Heigl streifen ab sofort das Trikot des deutschen Meisters über.

Das Trio kommt von der Red Bull Eishockey Akademie in Salzburg nach München und wird in die Profimannschaft der Red Bulls integriert. Alle drei Youngster sind deutsche Jugendnationalspieler und nahmen bei der U20-Weltmeisterschaft in Halifax und Moncton (Kanada) teil, bei der Deutschland das Viertelfinale erreichte.

Thomas Heigl feierte bereits in der Saison 2021/22 sein DEL-Debüt für die Red Bulls. Der Angreifer lief in sieben Liga-Partien auf, in denen ihm auch sein erster Profi-Treffer gelang. In der Champions League kam der 20-Jährige dreimal zum Einsatz. Nun ist er zurück in der bayrischen Landeshauptstadt.

Die beiden Stürmer Quirin Bader (20) und Nikolaus Heigl (20) gehen zur neuen Spielzeit erstmals für den viermaligen deutschen Meister in der PENNY DEL auf Torejagd.