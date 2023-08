Zamanand Festival vorverlegt auf 19./20. August – Buntes Programm für ein schönes Spätsommer-Wochenende geplant

Nach dem erfolgreichen Auftakt im Mai mit rund 240.000 Besucherinnen startet das Zamanand Festival in die Spätsommersaison. In Kooperation mit dem Referat für Klima- und Umweltschutz und Bayerns führenden Glasfaseranbieter M-net findet das zweite Zamanand Festival dieses Jahr am 19. und 20. August zwischen Odeonsplatz und Siegestor statt. Es steht unter dem Motto „Nachhaltigkeit, Vielfalt und Toleranz“. Der Eintritt ist frei und alle sind herzlich eingeladen, an diesem Ereignis teilzunehmen.

Das Zamanand Festival bietet dank des autofreien Tages eine große Plattform für die gesamte Stadtgesellschaft, die Kernthemen sind Umweltschutz und sozialer Zusammenhalt. Mit zahlreichen Veranstaltungen, Workshops und Informationsständen möchte das Festival dazu beitragen, das Bewusstsein für die Herausforderungen unserer Zeit zu stärken und ein Zeichen für eine bessere Zukunft zu setzen. Schirmherr ist Oberbürgermeister Dieter Reiter.

Ein Highlight des Festivals ist der Bereich des Referats für Klima- und Umweltschutz der Landeshauptstadt München am Geschwister-Scholl-Platz. Bei der Mitveranstalterin des Festivals dreht sich alles um das Thema Klimaschutz im urbanen Kontext. In der gebauten Modellstadt können Besucherinnen spielerisch lernen, wie sie einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Die Quartierslounge lädt zum Mitdenken und Mitreden ein, ganz nach dem Motto: „Re:think München“. „Uns ist es ein großes Anliegen, das Zamanand als Beitrag zum autofreien Tag zu unterstützen und präsentieren uns auf unserer Ausstellungsfläche am Geschwister-Scholl-Platz, deren Herzstück unsere Re:think München Quartierslounge ist. Unter dem Motto ‚Neues Denken für unser Klima‘ zeigen wir mit einem spannenden und vielfältigen Programm auf spielerische Art, wie jede*r klimabewusster leben kann“, so Christine Kugler, die Referentin für Klima- und Umweltschutz der Landeshauptstadt München.

Festival-Hauptpartner M-net, Bayerns führender Glasfaseranbieter, bietet mit der Aktion „Treepost“ eine besondere Mitmach-Aktion für den Klimaschutz an: Für jedes Foto, das in den sozialen Medien mit dem Hashtag #treepost veröffentlicht wird, pflanzt der Internetanbieter einen Baum im M-net Wald in der Nähe von Tutzing. „Wir freuen uns sehr, auch in diesem Jahr wieder Teil des Zamanand Festivals zu sein, denn als regionales Unternehmen liegt uns die Verbindung der Menschen aus der Region besonders am Herzen“, sagt Nelson Killius, Sprecher der Geschäftsführung von M-net. „Als erster klimaneutraler Telekommunikationsanbieter in Deutschland ist es unser Ziel, eine lebenswerte Heimat zu erhalten. Mit konkreten Initiativen wie der Treepost-Aktion möchten wir daher den Klimaschutz in der Region fördern – ganz im Sinne des Zamanand Festivals.“

Auf dem Odeonsplatz errichten die Veranstalter den zentralen Zamanand Bereich mit der großen Zamanand Bühne in Kooperation mit 95.5 Charivari, sowie einem spannenden Ausstellungsformat in einer bunten Container-Architektur: Wie können wir mehr Toleranz und Respekt in unserem Alltag praktizieren? Das zeigt die Ausstellung ToleranzRäume, die in vielen deutschen Innenstädten Station macht. Sie lädt alle Menschen dazu ein, sich mit der Bedeutung und den Grenzen von Toleranz in unserer Gesellschaft auseinanderzusetzen und darüber ins Gespräch zu kommen. Oft werden die Diskussionen schärfer und verletzen die Toleranzgrenzen der Beteiligten oder schlagen sogar in Hass und Feindschaft um. Die Ausstellung ToleranzRäume will dieser Entwicklung etwas entgegensetzen, denn nur wenn wir uns respektvoll und offen begegnen, kann das Zusammenleben gelingen. Sie wird vom deutschen Bundestag unterstützt und gefördert durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI).

Die weiteren Themenbereiche bieten:

• Regionaler Konsum und ZeroWaste City mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb AWM, Textiltiger mit einem upstyling model contest sowie Rehab Republic mit „Mehrweg MUC“.

• Spielplatz und Kinderpark mit verschiedenen Aktivitäten für die Bewegung ohne Benzin, zB vom Mobilitätsreferat und dem ADFC, sowie sichere Spielmöglichkeiten für Kinder auf den Grünflächen am Odeonsplatz mit dem Projekt Straße Oase.

• Backstage Bundesbank: In der Ludwigstraße 13 werden erstmals seit 2007 wieder die Tore geöffnet um einen transparenten Einblick in die Arbeit der Bundesbank zu geben.

• Gleichberechtigung und Engagement stehen im Fokus zwischen der Staatsbibliothek und der Universität, wo zahlreiche Institutionen ihr Wissen und ihr Engagement vermitteln

• Stadtgestaltungsfreiraum am Siegestor: Ohne Autos entsteht an diesem Ort plötzlich ein großer Freiraum, der auch eine besondere Ruhe ausstrahlt. Wie werden die Besucher*innen den Platz neu wahrnehmen und nutzen?

Sieben Festivalbühnen

Neben den verschiedenen Informations- und Mitmachangeboten von zahlreichen Münchner Vereinen und Institutionen gibt es auf dem Festivalgelände sieben Festivalbühnen mit den unterschiedlichsten musikalischen Schwerpunkten. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei, von Pop und Rock über Hip-Hop und Elektro bis hin zu traditioneller Weltmusik.

Bühnenbereiche von Odeonsplatz bis Siegestor:

• Zamanand Bühne präsentiert von 95.5 Charivari am Platz vor der Feldherrnhalle mit Headphone Party am Samstagabend

• die Welttanzbühne präsentiert von der Tanzschule Salsamás

• M-net Treepost an der Galeriestraße

• Die Bühne der größten Münchner Hobbymusik-Community „Artist Jam“

• M94.5 Bühne vor der Staatsbibliothek mit Fokus auf Künstlerinnen

• Kollektiv Arkaden mit elektronischer Tanzmusik unter den Bögen der Ludwigskirche

• das gemütliche Wohnzimmer der Halle2 an der Universität

Wir bitten um Verständnis, dass rund um das Festival mit verkehrlichen Einschränkungen zu rechnen ist. Allen Besuchenden empfehlen wir die Anreise mit der MVG und/oder mit dem neuen Deutschland Ticket.

Das Zamanand Festival freut sich auf alle Besucher*innen und auf die gemeinsame Zeit.

Veranstaltungszeiten:

Sa. 19. August 2023 – 16 – 02 Uhr (Ende lautes Programm um 23 Uhr)

So. 20. August 2023 – 11 – 21 Uhr (Ende lautes Programm um 20 Uhr)

www.zamanand.de

Der Corso Leopold findet dieses Mal NICHT wie gewohnt nördlich des Siegestors statt, sondern am 09.-10. September parallel zur IAA.

Sperrzeiten:

Die Ludwig- und Leopoldstraße zwischen Odeonsplatz und Georgenstraße sind am Samstag, 19. August ca. 09:00 Uhr bis Montag, 21. August 2023 ca. 03:00 Uhr gesperrt.

ÖPNV / ANREISE

Das Festival ist mit den Linien U3, U4, U5, U6 zu erreichen. Im Bereich des Festivals liegen die U-Bahnhöfe Odeonsplatz und Universität. Es stehen keine Besucherparkplätze zur Verfügung.

Umleitungen bzw. verkürzte Linienwege der MVG-Busse:

Die Buslinien 58, 68, 100, 153, 154, N40, N41 und N45 werden in diesem Zeitraum teils weiträumig umgeleitet bzw. verkürzt.

VORMERKUNG TERMINE 2024!

Die Termine des Zamanand Festivals 2024 sind 01./02. Juni 2024 und 14.-15. September 2024. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.