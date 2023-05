„Zamanand in Europa“ auf dem Odeonsplatz – Europatag 2023 mit bunten Programm

Den Europatag 2023 feiert die Landeshauptstadt München am kommenden Wochenende mit ihren Partnern und einem bunten Programm auf dem Odeonsplatz. Von Samstag, 13. Mai, 16 Uhr, bis Sonntag, 14. Mai, 20 Uhr, findet dort die Aktion „Zamanand in Europa“ in Kooperation mit dem Zamanand Festival statt. Kleine und große Münchnerinnen und Münchner sind eingeladen, Europas Vielfalt zu entdecken. Kreative Aktionen zum Mitmachen, Gesprächsformate und Musik werden auf dem gesamten Odeonsplatz und zwei Bühnen geboten. Der Referent für Arbeit und Wirtschaft, Clemens Baumgärtner, wird „Zamanand in Europa“ am 13. Mai, um 16.30 Uhr eröffnen.

Clemens Baumgärtner: „Zamanand – also gemeinsam – in und für Europa, das ist auch das Motto für Münchens Europa-Engagement. Wir setzen auf die Zusammenarbeit mit anderen Ländern und Städten, zum Beispiel in innovativen EU-Projekten. So tragen wir dazu bei, den Wohlstand in Europa zu sichern und das friedliche Miteinander zu stärken.“ Auf den beiden Europa-Bühnen werden zwischen den zahlreichen europäisch geprägten Bands und Künstler*innen auch pro-europäische Aktivist*innen und Vertreter*innen der EU-Institutionen in München sprechen, etwa die bayerischen Europaabgeordneten Henrike Hahn und Angelika Niebler sowie Renke Deckarm, Geschäftsführender Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in München.

Ein Highlight zum Mitmachen an beiden Tagen ist die interaktive europäische Kunst- und Graffiti-Aktion. Foto-Points und eine Foto-Box warten auf alle, die zum Beispiel in den sozialen Medien selbst ein Zeichen für Europa setzen möchten. Auch europäisches Streetfood trägt zu einem vielfältigen Erlebnis bei.

„Zamanand in Europa“ findet am 13. und 14. Mai in einer Partnerschaft mit dem Münchner Zamanand-Festival statt. Das Zamanand Festival bietet in Kooperation mit dem Referat für Klima- und Umweltschutz und M-net eine bunte Plattform für die Stadtgesellschaft, bei welcher Nachhaltigkeit, Teilhabe und Vielfalt im Vordergrund stehen. Aus diesem Anlass wird die gesamte Ludwigstraße zwischen Odeonsplatz und Siegestor gesperrt. Informationen und das gesamte Programm gibt es auf der Website zum Münchner Aktionsmonat www.europa-mai.de sowie auf der Festival-Seite www.zamanand.de.

Der Münchner Europa-Mai

Der Europatag am 9. Mai erinnert an die Werte und Grundlagen der Europäischen Union. Bereits zum vierten Mal laden das Referat für Arbeit und Wirtschaft und das Europe Direct München gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern, dem Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments und der Vertretung der Europäischen Kommission in München sowie der Bayerischen Staatskanzlei und der Europa-Union München, zum Europa-Mai ein. Im Aktionsmonat gibt es Präsenzveranstaltungen an verschiedenen Orten in München und Online-Angebote. Den ganzen Monat lang bieten Institutionen, Organisationen, Künstler*innen und Bürger*innen ein buntes Programm für ein friedliches Miteinander in Europa.

Alle Termine sind unter www.europa-mai.de zu finden.