Zamanand in Europa: Zwei Tage Programm in der Innenstadt

Am ersten Juni-Wochenende – eine Woche vor der Europawahl – steht München noch einmal ganz im Zeichen der europäischen Werte. Die Partner des Europa-Mais veranstalten in Kooperation mit dem Zamanand-Festival ein buntes Programm auf dem Odeonsplatz unter dem Motto „Zamanand in Europa“. Die Veranstaltung am Samstag, 1., und Sonntag, 2. Juni, ist das Finale des Münchner Europa-Mais 2024 und zugleich der Abschluss der EUropatour mit dem Europabus der Bayerischen Staatregierung.

Der bayerische Staatsminister der Justiz, Georg Eisenreich, MdL, wird bei der Eröffnung am Samstagnachmittag vor Ort sein, ebenso wie Wolfgang Bücherl, Leiter der Regionalvertretung der Europäischen Kommission, und Dr. Udo Bux, Leiter des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in München. Einblicke in das Europa-Engagement vor Ort geben Rupert Grübl, Direktor der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit in München, und Sandra Spöttl, Leiterin Europa und Internationales im Referat für Arbeit und Wirtschaft. Im Namen der Landeshauptstadt spricht Stadträtin Dr. Julia Schmitt-Thiel (SPD/Volt-Fraktion) in Vertretung des Oberbürgermeisters am Sonntag auf der Hauptbühne. Die Bürgerinitiative Pulse of Europe München beteiligt sich mit ihrer Abschlusskundgebung zur Europawahl und hat den ehemaligen Außenminister von Luxemburg Jean Asselborn als Gastredner eingeladen.

Auf zwei Bühnen, im Europabus und auf dem gesamten Odeonsplatz will „Zamanand in Europa“ europäische Freundschaft und Vielfalt erlebbar machen. Das kostenlose Programm verbindet Kunst und Kultur mit politischen Gesprächsformaten und Denkanstößen sowie Unterhaltung, zum Beispiel mit der Europa-Fotobox und den Kinderspiel-Angeboten. Im Programm treten etablierte Acts aus München genauso wie Nachwuchs-Bands mit europäischen oder internationalen Bezügen, Poet*innen und Performance-Künstler*innen auf. Die Social-Media-Expertin Duygu Bayramoglu spricht auf der Bühne unter anderem mit der internationalen Ausnahmesportlerin Kristina Vogel und lädt das Publikum zum Mitreden ein. Das Sternenzelt, bespielt von den europäischen Institutionen in München und der Landeshauptstadt, sowie der Europabus sind die richtigen Anlaufstellen für alle, die sich Informationen zu Europa und der anstehenden Europawahl holen oder sich direkt dazu austauschen möchten. Das gesamte Programm von Zamanand in Europa gibt es online unter https://zamanand.de/buehnen/zamanand-in-europa.

Mehr zum Münchner Europa-Mai und Zamanand-Festival

Bereits zum fünften Mal veranstalten diese Partner 2024 den Münchner Europa-Mai: die Landeshauptstadt München und das Europe Direct München im Referat für Arbeit und Wirtschaft gemeinsam mit dem Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments und der Vertretung der Europäischen Kommission in München sowie der Bayerischen Staatskanzlei und der Europa Union München.

Alle Termine sind auf der Website www.europa-mai.de zu finden. In den sozialen Medien ist der Europa-Mai aktiv unter @munich4EUROPE und mit den Hashtags #munich4EUROPE und #europamai.

„Zamanand in Europa“ findet am 1. und 2. Juni in einer Partnerschaft mit dem Münchner Zamanand Festival statt. Das Zamanand Festival bietet in Kooperation mit dem Referat für Klima- und Umweltschutz und M-Net eine bunte Plattform für die Stadtgesellschaft, bei welcher Nachhaltigkeit, Teilhabe und Vielfalt im Vordergrund stehen. Aus diesem Anlass wird die gesamte Ludwigstraße zwischen Odeonsplatz und Siegestor gesperrt. Weitere Infos zum Zamanand-Festival unter www.zamanand.de.