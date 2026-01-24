Zapfstellen statt Gerüchte: Der Augustinerfinder – Diese App weiß, wo’s ist

In einer Welt voller Apps, Empfehlungen und endloser Suche geht es manchmal um etwas ganz Einfaches: Wo gibt’s hier ein gscheids Augustiner?
Genau hier setzt der Augustinerfinder an – authentisch, regional verwurzelt und kompromisslos praktisch.
Die Idee entstand aus dem echten Leben: Wer gezielt ein Wirtshaus, einen Biergarten oder ein Lokal mit Augustiner-Ausschank sucht, landet oft bei Zufallstreffern, veralteten Tipps oder mühsamer Recherche. Der Augustinerfinder macht damit Schluss. Aufmachen, schauen, hingehen.
Die App zeigt weltweit, wo Augustiner ausgeschenkt wird – vom Holzfass bis zur Flasche. Übersichtlich auf der Karte, filterbar nach Sorte und Fassart und ständig wachsend. Denn die Community hilft mit: Neue Lokale können gemeldet werden, das Team prüft und pflegt die Einträge sorgfältig.
Initiator Max Guggenberger bringt es auf den Punkt:
„Wir wollten eine Lösung, die im Alltag funktioniert – ohne Umwege.“
Und genau das liefert der Augustinerfinder: Standortsuche, smarte Filter, Nutzerbewertungen, Bildergalerien und ein Radar-Modus, der zeigt, wo das nächste Augustiner wartet. Dazu kommen Community-Features wie Storys, Gstanzl-Uploads und Challenges. Google-Bewertungen sind integriert, Premium-Partner können ihre Einträge selbst pflegen.
Kurz gesagt: Bayerische Wirtshauskultur trifft moderne Technik.
Ehrlich, praktisch, mit Herz.
Aktuell ist der Augustinerfinder im Apple App Store verfügbar.
Die Android-Version für den Google Play Store folgt bis Ende Januar.