ZDF überträgt EM-Halbfinale England gegen Dänemark

Das ZDF überträgt am Mittwoch, 7. Juli 2021, um 21.00 Uhr das Halbfinalspiel zwischen England und Dänemark live aus dem Wembley-Stadion in London. Katrin Müller-Hohenstein begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer zusammen mit ZDF-Experte Per Mertesacker um 20.15 Uhr zu “sportstudio live – UEFA EURO 2020”. Gast im Studio ist der ehemalige dänische Nationalspieler und langjährige Bundesligaprofi Bjarne Goldbaek. Das Spiel kommentiert Béla Réthy. Highlights des Spiels, Analysen und Interviews folgen um 23.00 Uhr, wenn sich Katrin Müller-Hohenstein noch einmal aus der “sportstudio-Arena” in Mainz meldet.

Die Engländer wollen den Heimvorteil im Londoner Wembley-Stadion nutzen und unbedingt das EM-Finale an selber Stelle erreichen – was die kämpferischen Dänen allerdings verhindern möchten. Auch das Endspiel der UEFA EURO 2020 steht am Sonntag, 11. Juli2021, auf dem Programm des ZDF.