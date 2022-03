Zehn Tage U-Bahn-Baustelle Implerstraße: MVG mit Start des Schienenersatzverkehrs zufrieden

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) zieht eine positive Bilanz zum Start des Schienenersatzverkehrs (SEV) auf dem gesperrten U-Bahn-Abschnitt zwischen Goetheplatz und Implerstraße. Danach ist der SEV in den ersten zehn Tagen weitestgehend planmäßig verlaufen. Lediglich bei der Betriebsaufnahme am Montag, 14. März 2022, hatte es Behinderungen durch Falschparker gegeben. Bei der Wegeleitung für Fahrgäste hat die MVG an wenigen Stellen nachjustiert und die Beschilderung weiter optimiert.