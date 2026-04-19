Zeichen der Mitmenschlichkeit: 60 Senioren feiern in der Festhalle Bayernland

Im Rahmen des 60. Jubiläums des Münchner Frühlingsfestes hat die Wirtsfamilie Schöniger der Festhalle Bayernland® am Sonntag, den 19. April 2026, ein eindrucksvolles Zeichen für Zusammenhalt und gelebte Mitmenschlichkeit gesetzt. Petra und Peter Schöniger luden 60 hilfsbedürftige Seniorinnen und Senioren zu einem gemeinsamen Mittagessen in ihr Festzelt auf der Theresienwiese ein und ermöglichten ihnen damit unbeschwerte Stunden in festlicher Atmosphäre.

Für viele der Gäste bedeutete die Einladung weit mehr als nur eine Mahlzeit: Sie bot die seltene Gelegenheit, wieder am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und die besondere Stimmung des Frühlingsfestes hautnah zu erleben. In Kooperation mit dem Verein „Münchner für Münchner e.V.“, der sich seit Jahren engagiert für bedürftige Menschen in der Stadt einsetzt, wurde die Aktion mit viel Herzblut umgesetzt.

Begleitet wurde das gemeinsame Mittagessen von einem typisch bayerischen Festzeltprogramm. Die Sechzger Musikanten sorgten mit zünftiger Blasmusik für beste Unterhaltung, während frisch gezapftes Bier und klassische Schmankerl die authentische Frühlingsfest-Stimmung unterstrichen. Die fröhliche und herzliche Atmosphäre machte die Veranstaltung zu einem besonderen Erlebnis für alle Beteiligten.

Auch über die Charity-Aktion hinaus präsentierte sich die Festhalle Bayernland® anlässlich ihres Jubiläums in Bestform. Mit einem eigens kreierten Jubiläums-Pfandl, das Schweinsbraten, Würstl, Haxe, Knödel und Krautsalat vereint, sowie einer speziellen Mittagskarte mit vergünstigten Angeboten für Familien, Senioren und Kinder wurde ein kulinarisches Programm geboten, das keine Wünsche offenließ. Ein abwechslungsreiches Musikangebot rundete das Gesamtbild ab und machte den Besuch zu einem generationenübergreifenden Fest.

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Die gelungene Veranstaltung zeigt eindrucksvoll, wie Tradition, Gastfreundschaft und soziales Engagement Hand in Hand gehen können – und setzt damit ein starkes Zeichen weit über das Jubiläumsjahr hinaus.