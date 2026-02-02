Zeno Kratzer als neuer Wirt für das Bräuhaus Kapuzinerplatz vorgestellt

Für Zeno Kratzer war es immer ein Traum, ein Wirtshaus zu führen. Schon die Oma stammt aus einer Wirtsfamilie – die Leidenschaft für die Gastronomie wurde ihm somit praktisch in die Wiege gelegt. Nach seinem Lehramtsstudium machte sich Zeno Kratzer selbstständig und betreibt zusammen mit Elli Schmid und Vreni Bauer die Amari Bar im Kunstlabor 2. Ab April 2026 öffnet er die Türen zum Paulaner Bräuhaus am Kapuzinerplatz.

Das Paulaner Bräuhaus Kapuzinerplatz

Das Gebäude am Kapuzinerplatz 5 ist seit jeher ein Münchner Wirtshaus und diente als Ausschank der Brauerei der Gebrüder Thomas, die sich ebenfalls auf dem Gelände befand. Diese brauten dort eines der ersten Münchner Hellbiere. 1928 fusionierte Thomasbräu mit der Paulaner Brauerei. Mit der Eröffnung des ersten Paulaner Bräuhaus am Kapuzinerplatz 1989 beginnt eine wahre Erfolgsgeschichte – mittlerweile gibt es fast 30 Bräuhäuser weltweit. Nach dem Umbau 2013 übernahm Hermann Zimmerer das historische Haus und geht jetzt in den Halbruhestand, denn das Wirtshaus „Zum Straubinger“ wird er noch bis 2028 weiterführen. Seit 2021 ist Annalena Ebner Braumeisterin im Paulaner Bräuhaus. Auch in Zukunft können sich die Gäste über ihre Bierspezialitäten freuen.