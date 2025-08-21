Zetteltrick in Moosach – 80-Jähriger beraubt

Am Montag, 18.08.2025, gegen 10:30 Uhr, klingelte ein unbekannter männlicher Täter an der Wohnung einer über 80-Jährigen mit Wohnsitz in München. Er behauptete, nicht schreiben zu können und bat die über 80-Jährige, einen Text sowie seine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse auf einen Zettel zu schreiben, damit er diesen anschließend bei einer Nachbarin einwerfen kann.

Die über 80-Jährige ließ ihn in die Wohnung eintreten und schrieb auf, was der unbekannte Täter diktierte. Währenddessen durchsuchte der unbekannte Täter die Räumlichkeiten und entwendete unter anderem mehrere hundert Euro Bargeld.

Anschließend verließ er die Wohnung der über 80-Jährigen. Der Diebstahl fiel erst am nächsten Tag auf, woraufhin die über 80-Jährige telefonisch die Polizei verständigte.

Eine Personenbeschreibung des Täters ist nicht vorhanden.

Das Kommissariat 55 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat am Montag, 10:30 Uhr, zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr im Bereich der Weißenböckstraße, Meggendorferstraße und Seydlitzstraße (Moosach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.