Zeugen gesucht: 28-Jähriger attackiert Zugbegleiter im RE 59083

Bereits am 4. Juli (Dienstag) ist es in einem Regionalexpress (Zuglauf Ingolstadt – München) zu einer körperlichen Attacke gegen einen Zugbegleiter gekommen. Die Bundespolizei sucht Zeugen zu dem Vorfall, der sich abends gegen 22:30 Uhr ereignete.

Ein 45-jähriger DB-Mitarbeiter kontrollierte im RE 59083 vor Petershausen, Lkr. Dachau, einen 28-jährigen Nigerianer. Dieser zeigte ein Onlineticket vor, konnte jedoch, den Beförderungsbestimmungen zuwider, nur eine Krankenversichertenkarte vorweisen. Nach einem heftigen Wortwechsel kam es zu einem Gerangel in dessen Folge der Zugbegleiter geschubst wurde. Zudem soll der 28-Jährige versucht haben dem DB-Mitarbeiter seine dienstliche Umhängetasche zu entreißen. Bei der körperlichen Attacke soll der Nigerianer dem Zugbegleiter mit der Hand am Hals gepackt und in den Sitz gedrückt haben.

Der 45-Jährige verständigte die Bundespolizei, deren Beamte beide am Münchner Hauptbahnhof erwarteten. Der DB-Mitarbeiter erlitt Schmerzen am Hals, zudem wurde seine Armbanduhr bei dem Gerangel beschädigt. Laut Angaben des Zugbegleiters befanden sich mehrere Reisende im Abteil des Regionalexpress, denen der Vorfall nicht entgangen sein dürfte. Die Bundespolizei bittet Reisende, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 089/515550-111 zu melden.