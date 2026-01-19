Zeugenaufruf nach Schlägerei an der Hackerbrücke

Vier Tatverdächtige vor den Haftrichter – Am frühen Sonntagmorgen (18. Januar) kam es an der S-Bahn Haltestelle München Hackerbrücke zu einer massiven körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen. Bei Eintreffen der Beamten der Bundespolizei schlugen mehrere Beteiligte im Gleisbereich aufeinander ein. Vier Tatverdächtige wurden festgenommen und werden dem Haftrichter vorgeführt.

Gegen 3:45 Uhr gerieten drei deutsche Jugendliche im Alter von 16, 17 und 19 Jahren aus bislang unbekannten Gründen mit einer mindestens sechsköpfigen Gruppe deutscher Staatsangehöriger in Streit. Die dreiköpfige Gruppe war zuvor aus einer Richtung Flughafen fahrenden S-Bahn der Linie S1 ausgestiegen.

Im weiteren Verlauf kam es auf dem Bahnsteig zu einem Zusammentreffen mit der sechsköpfigen Personengruppe. Aus dem Streit entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf mehrere Beteiligte ins Gleis stürzten und dort weiter aufeinander einwirkten.

Ein unbeteiligter 20-jähriger Zeuge verständigte über den Notruf die Polizei. Beim Eintreffen von Einsatzkräften der Bundespolizei und des Polizeipräsidiums München mussten Beamte den 17- und den 19-Jährigen aus dem Gleisbereich ziehen, da diese dort auf einen 35-jährigen Mann einschlugen. Beide wurden vor Ort festgenommen. Der 16-jährige Begleiter konnte kurz darauf durch Kräfte der Polizeiinspektion 12 im Nahbereich festgenommen werden.

Die Auswertung der vorhandenen Videoaufzeichnungen ergab, dass der 35-Jährige zuvor ebenfalls massiv auf die Jugendlichen eingewirkt hatte. Auch er wurde daraufhin festgenommen.

Der 35-Jährige erlitt mehrere Platz- und Schürfwunden am Kopf sowie an den Beinen. Ein 22-jähriger Mann, der schlichtend eingreifen wollte, zog sich schwere Verletzungen an einem Auge zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden, wo eine operative Behandlung erforderlich wurde. Ein weiterer Beteiligter, ein 25-Jähriger, verlor infolge eines Schlages kurzzeitig das Bewusstsein und blieb mehrere Minuten reglos am Boden liegen. Auch er wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Alle vier Festgenommenen wurden zur Dienststelle der Bundespolizei in der Denisstraße gebracht. Der 35-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die drei Jugendlichen wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie des Landfriedensbruchs ermittelt. Gegen den 35-Jährigen besteht der Verdacht der Körperverletzung. Alle vier werden auf Weisung der Staatsanwaltschaft München I dem Haftrichter vorgeführt.

Die Bundespolizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, sowie Reisende denen die Gruppe möglicherweise zuvor in der S-Bahn aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer 089 515 550-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.