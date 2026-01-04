Zigarettenautomaten in Aubing und Hasenbergl aufgesprengt – Polizei sucht Zeugen

wischen Mittwoch 31.12.2025, gegen 20:00 Uhr, und Freitag, 02.01.2026, gegen 06:00 Uhr, wurden insgesamt vier Zigarettenautomaten in Aubing und im Hasenbergl aufgesprengt. Aus drei der vier Zigarettenautomaten konnte anschließend durch bislang unbekannte Täter das darin befindliche Bargeld, sowie Zigarettenschachteln entwendet werden. Bei einem Automaten in Aubing blieb es beim Versuch.

Der Sachschaden beläuft sich geschätzt auf mehrere tausend Euro. Der Entwendungsschaden kann aktuell nicht genau beziffert werden.

Das Kommissariat 52 übernimmt die weiteren Ermittlungen wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion, besonders schwerem Fall des Diebstahls und Sachbeschädigung.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Ravensburger Ring / Aubinger Straße (Aubing) sowie Linkstraße und Weitelstraße (Hasenbergl) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.