Zimmerbrand in Allach

Mittwoch, 26. Juni 2019, 14.10 Uhr; Vogelloh Am gestrigen Nachmittag kam es in einer Zwei-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses zu einem ausgedehnten Feuer. Der Bauleiter einer nahegelegenen Baustelle hörte den Rauchwarnmelder und alarmierte die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Kräfte drang bereits dichter Rauch aus den Fenstern der Brandwohnung.

Sofort begannen die Einsatzkräfte mit einem massiven Löschangriff. Zeitgleich kontrollierten die Feuerwehrmänner die darüberliegende Wohnung. Dort stellten sie eine erhebliche Verrauchung fest. Durch das Feuer war die Holzbalkendecke erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden, was die Rauchausbreitung in das erste Obergeschoss erklärt. Die Decke musste daraufhin großflächig geöffnet werden, um alle Glutnester abzulöschen.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.