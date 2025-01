Zimmerbrand in Perlach

Bei einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in gestern Abend ein Mann verletzt worden. Er wurde mit einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik transportiert.

Mehrere Mitteilungen über einen Brand erreichten die Integrierte Leitstelle am Neujahrstag. Daraufhin wurde ein Löschzug in die Puechbergerstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte war der 66-Jährige aus der Brandwohnung bereits auf dem Weg ins Freie. Er wurde von den Feuerwehrleuten umgehend zum Rettungsdienst gebracht. Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte den Mann und brachte ihn anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Klinik.

Zur Brandbekämpfung wurde ein Trupp unter Atemschutz in die Wohnung geschickt. Mit einem Strahlrohr wurde das brennende Sofa abgelöscht. Ein weiterer Trupp kontrollierte den verrauchten Treppenraum des Mehrfamilienhauses und brachte zwei weitere Personen ins Freie. Nach dem Ablöschen wurde das gesamte Haus mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Die Mieterinnen und Mieter konnten im Anschluss wieder in das Haus zurück. Die Brandwohnung ist aufgrund der Verrußung derzeit nicht bewohnbar.

Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.