Zirkuslust 2018 – Das Pfingstferien-Programm im Westpark München

28. Mai – 3. Juni 2018

Westpark München (Sendling-Westpark)

Zirkuswiese im Ostteil des Westparks (Zugang Nestroystraße und Am Westpark)

Spielen in der Stadt e.V. lädt Pfingsten 2018 wieder ALLE Kinder und Jugendliche herzlich zur „Zirkuslust“ ein – unabhängig von ihren körperlichen, geistigen oder sprachlichen Möglichkeiten.

Vom 28. Mai bis 3. Juni heißt es täglich um 16:20 Uhr wieder „Manege frei!“

Alle 6 – 14 -Jährigen können bereits ab 13:30 Uhr – ohne Anmeldung und kostenfrei! – beim Ferienangebot verschiedene Zirkusworkshops belegen und noch am selben Nachmittag ihre neu erlernten Künste dem Publikum in der großen Manege vorführen.

Die „Zirkuslust“ ist aber weit mehr: denn Spielen in der Stadt e.V. bietet rund um die Zeltstadt einen groß angelegten Begegnungsraum mit vielen, offenen Spielangeboten für Kinder ab vier Jahren.

Während also die kommenden Stars der Manege Zirkuskünste, Tanz und Theater erlernen, können die Kleinsten spielen und die Erwachsenen sich zum Picknick im Park niederlassen. Ab 16:20 Uhr können sie dann bestaunen, wie aus ihren Kindern in kurzer Zeit „kleine Künstler“ geworden sind.

Spielen für Alle – die Inklusion bei „Zirkuslust“ schreitet voran

Seit 2017 setzt sich der Verein verstärkt dafür ein, allen Kindern eine Teilhabe zu ermöglichen.

Während 2017 schwerpunktmäßig die Einbeziehung von geflüchteten Kindern und Jugendlichen verbessert werden konnte, wird bei Zirkuslust 2018 zusätzlich ein besonderes Augenmerk auf die Ermöglichung der Teilnahme für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen gelegt werden.

Stärken aktiv fördern – Kinder auf Augenhöhe

In den Angeboten von Spielen in der Stadt e. V. werden die Stärken und Talente jedes Kindes in den Mittelpunkt gerückt. Alle Kinder finden unabhängig ihrer Herkunft, ihres Sprachvermögens, ihres Bildungshintergrunds oder ihrer körperlichen Möglichkeiten ihren Platz.

Der aktiven Einbeziehung der Kinder und Jugendlichen in die Programmgestaltung kommt eine besondere Rolle zu. So werden die täglichen Zirkusnummern aus den Ideen der anwesenden Kinder erarbeitet, die Vorstellungen werden von ihnen selbst moderiert und auch in der Zirkuswerkstatt, im Kindercafé oder im Technikbereich dürfen die Teilnehmer Verantwortung übernehmen und aktiv mitentscheiden.

Zirkuslust – ein „Premiumpartner“ auf der Zirkuswiese

Seit 2017 darf die „Zirkuslust“ von Spielen in der Stadt als eine von nur noch zwei Veranstaltungen ihre Zelte auf der „Zirkuswiese“ im Westpark aufschlagen. Dies hat der Bezirksausschuss Sendling-Westpark ob des achtsamen Umgangs und der pädagogisch wertvollen Arbeit des Veranstalters beschlossen – trotz sonstiger, genereller Einschränkung wegen der vormals zu hoher Beanspruchung der Fläche.

Täglich 13:00 – 19:00 Uhr: Spiel-, Kunst- und Bewegungsangebote für Kinder ab 4 Jahren

Täglich ab 13:30 Uhr: Workshops für Kinder ab 6 Jahren

Täglich ab 16:20 Uhr: Öffentliche Vorstellung

Alle Angebote sind kosten- und anmeldefrei.

Veranstalter: Spielen in der Stadt. e.V.