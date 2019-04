Zivilcourage lernen für gehörlose und hörgeschädigte Menschen

Angst vor dem Nachhauseweg? Angst vor Betrunkenen? Angst vor Jugendlichen? Nachrichten von Übergriffen auf unschuldige Passanten lesen Sie fast täglich in den Zeitungen. „Wie hätte ich reagiert?“ fragen sich viele, die von solchen Übergriffen hören, und: „Warum wird den Opfern nicht geholfen?“. Um diese und andere Fragen zu beantworten und auf die spezielle Problematik von gehörlosen und hörgeschädigten Menschen einzugehen, veranstaltet die Polizeiinspektion 41 (Laim), Rapotostraße 1, 80687 München, diesen ZIVILCOURAGEKURS mit einem geprüften Gebärdensprachdolmetscher, sowie einem Gebärdensprachdolmetscher der Polizei, für Menschen mit Hörschädigungen ab dem 16. Lebensjahr.

Welche Nothilfeeinrichtungen gibt es und wie können diese durch Gehörlose/Schwerhörige sinnvoll in Anspruch genommen werden? Wie sieht es rechtlich mit Selbstverteidigung, Notwehr und Unterlassener Hilfeleistung aus? Sind all diese Fragen geklärt, ist es um einiges leichter, in bedrohlichen Situationen Zivilcourage zu zeigen.

„Die Angst, etwas Falsches zu tun, ist sehr groß. Doch falsch wäre es, NICHTS zu tun. Daher können Sie sich in unserem Polizeikurs das Wissen und die Selbstsicherheit aneignen, um adäquat reagieren zu können. Dieser spezielle Kurs findet am Samstag, 04.05.2019 von 13:00 Uhr bis ca. 15:30 Uhr statt.

Anmelden können Sie sich telefonisch unter der Nummer: 089/54652-184, Fax -128 oder per E-Mail: pp-mue.muenchen.pi41@polizei.bayern.de

Für die Anmeldung ist es zwingend erforderlich, dass Sie ihren Nachnamen, Vornamen sowie die Wohnanschrift mitteilen. Mehrere Tage vor Kursbeginn erhalten Sie dann ein Einladungsschreiben.

Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 15 Personen.

Der Kurs findet im Verkehrszentrum des Deutschen Museums, Am Bavariapark 5, 80339 München statt. Im Anschluss haben alle Teilnehmer noch die Gelegenheit bis 17:00 Uhr das Verkehrsmuseum kostenfrei zu erkunden.

Besuchen Sie den kostenlosen ZIVILCOURAGEKURS ihrer Polizei!