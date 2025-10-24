Zollkontrollen bei Urlaubsrückkehrern – Schmuggelversuche aufgedeckt – Reisetipps vom Zoll für Ihre Herbstreise

Während in anderen Bundesländern die Herbstferien bereits laufen, starten als Letztes in einer Woche auch in Bayern die Herbstferien. Nicht angemeldeter Goldschmuck im Gesamtwert von rund 69.000 EURO und zahlreiche Verstöße gegen zoll-, steuer- und einfuhrrechtliche Vorschriften stellte die Reiseverkehrskontrolle des Hauptzollamts Rosenheim in ihrem Zuständigkeitsbereich in München und in den umgebenden Landkreisen von München bei der letzten Rückreisewelle fest. Der Zoll appelliert daher an die Bürgerinnen und Bürger, sich am besten vor Reiseantritt ausreichend zu informieren.

Goldschmuck aus ihrem Türkeiurlaub im Wert von rund 29.000 Euro – getragen am Körper und in der Handtasche – hatte eine 53-Jährige bei der Rückreise nach Deutschland bei sich. Die Frau konnte den Zöllnerinnen und Zöllnern keine Verzollungsnachweise vorlegen und sie hatte den Schmuck bei der Einreise in die EU auch nicht angemeldet. Das Hauptzollamt Rosenheim leitete daher ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ein. Die fälligen Einfuhrabgaben in Höhe von rund 6.400 Euro beglich die Reisende noch vor Ort.

Versteckt im Innenfutter ihrer Handtasche und in ihren Socken im Reisekoffer wollte offensichtlich eine weitere Reisende auf ihrem Heimweg aus der Türkei Goldschmuck im Wert von rund 12.200 Euro am Zoll vorbei schmuggeln. Sie wurde auf der A 8 zwischen München und Augsburg von einer Zollstreife kontrolliert. In ihrem Fall setzte der Zoll Einfuhrabgaben in Höhe von rund 2.500 Euro fest, welche die Frau, die in Frankreich wohnhaft ist, zusammen mit weiteren 700 Euro als Sicherheit für die zu erwartende Strafe sofort zahlte.

Fast vier Kilogramm nicht in Deutschland versteuerten Tabak-Feinschnitt entdeckte der Zoll bei einer Familie, welche ebenfalls aus der Türkei zurückreiste. Diesen hatten sie aufwendig in allen Hosentaschen ihrer Kleidung in den Koffern versteckt. „In den meisten Fällen werden Reiserückkehrende wegen Überschreitung der Reisefreimenge auffällig. Die Freimengen liegen im Straßenverkehr bei 300 Euro pro Erwachsenen und 175 Euro bei Kindern bis 15 Jahren. Werden darüberhinausgehende Waren aus Ländern außerhalb der Europäischen Union nicht beim Zoll angemeldet, werden nicht nur Einfuhrabgaben, sondern möglicherweise auch eine entsprechende Strafe fällig.“, erklärt Pressesprecherin Marion Dirscherl vom Hauptzollamt Rosenheim.

Zusatzinformation:

Um vor möglichen bösen Überraschungen gewappnet zu sein, sollten sich Reisende vorab informieren: Auf der Internetseite des Zolls sowie in der Online-Broschüre „Reisezeit – Ihr Weg durch den Zoll“ erfährt man unter anderem, welche Souvenirs bedenkenlos aus dem Ausland mitgebracht werden können, welche Reisefreimengen für die Einfuhr aus Nicht-EU-Ländern bestimmter Waren gelten und von welchen Waren man auf jeden Fall die Finger lassen sollte. Reisefreimengen: So dürfen beispielsweise bei der Einreise aus Nicht-EU-Ländern (z.B. Großbritannien, Ägypten) und aus Sondergebieten (z.B. die Insel Helgoland, Grönland, die französischen Übersee-Departements oder die Kanarischen Inseln) mitgebrachte Waren zu nichtgewerblichen Zwecken nur innerhalb nachfolgender Mengen- und Wertgrenzen pro Person abgabenfrei nach Deutschland eingeführt werden: Tabakwaren, wenn der Einführer mindestens 17 Jahre alt ist: – 200 Zigaretten oder – 100 Zigarillos oder – 50 Zigarren oder – 250 Gramm Rauchtabak (Feinschnitt, Wasserpfeifentabak, erhitzter Tabak und Pfeifentabak) oder – eine anteilige Zusammenstellung dieser Waren

Alkohol und alkoholhaltige Getränke, wenn der Einführer mindestens 17 Jahre alt ist: – 1 Liter Spirituosen mit einem Alkoholgehalt von mehr als 22 Volumenprozent oder unvergällter Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von 80 Volumenprozent oder mehr oder – 2 Liter Alkohol und alkoholische Getränke mit einem Alkoholgehalt von höchstens 22 Volumenprozent oder – eine anteilige Zusammenstellung dieser Waren und – 4 Liter nicht schäumende Weine und – 16 Liter Bier

Arzneimittel

- die dem persönlichen Bedarf des Reisenden entsprechende Menge

Kraftstoffe

- für jedes Motorfahrzeug die im Hauptbehälter befindliche Menge und bis zu 10 Liter in einem tragbaren Behälter

Substitute für Tabakwaren (z.B. Liquids für E-Zigaretten – nur für Personen ab 17 Jahren) und andere Waren – bis zu einem Warenwert von insgesamt 300 Euro – bei Flug- bzw. Seereisenden bis zu einem Warenwert von insgesamt 430 Euro – bei Reisenden unter 15 Jahren bis zu einem Warenwert von insgesamt 175 Euro Die Waren, für die eine besondere Mengengrenze gilt, werden beim Warenwert nicht mit eingerechnet.

Reisen innerhalb der EU unterliegen dagegen grundsätzlich keinen Beschränkungen. Eine Ausnahme besteht allerdings für sogenannte Genussmittel (z.B. Alkohol und alkoholhaltige Getränke Tabakwaren und Substitute für Tabakwaren sowie Kaffee) für die EU-weit nationale Verbrauchsteuern erhoben werden. Für entsprechende Waren sind daher auch bei Reisen innerhalb der EU bestimmte Vorschiften und Richtmengen, bei denen ein Verbringen für den Eigenbedarf angenommen wird, zu beachten.

Für die aus einem Drittland, einem Sondergebiet oder aus einem anderen Mitgliedstaat mitgebrachten Waren gelten die jeweiligen Freimengen nur, wenn diese von den Reisenden mitgeführt werden. Die Waren gelten als mitgeführt, wenn diese mit demselben Transportmittel (z. B. Bus, Bahn oder Flugzeug), mit dem auch die Reisenden befördert werden, nach Deutschland verbracht werden. Werden die Waren hingegen voraus- oder nachgesandt, als Frachtsendung aufgegeben, im Postverkehr oder von einem Express- oder Kurierdienst befördert, gelten andere Regelungen.

Informationen zum Artenschutz:

Zum Schutz der bedrohten Tier- und Pflanzenwelt rät der Zoll, auf Reisesouvenirs aus Tieren oder Pflanzen zu verzichten. Durch den Kauf derartiger Waren tragen Touristen – meist unwissend – dazu bei, dass der Bestand vieler Arten weltweit gefährdet ist. Der Handel mit geschützten Tieren und Pflanzen, Teilen davon oder Waren daraus ist streng reglementiert. Verstöße werden konsequent verfolgt. Im Fall des Falles werden die Waren eingezogen und es drohen hohe Bußgelder oder Strafen. Um auch hier nichts falsch zu machen, bietet die Website www.artenschutz-online.de wichtige Informationen zu geschützten Tieren und Pflanzen, auf deren Kauf unbedingt verzichtet werden sollte.