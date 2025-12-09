Zukunft aktiv gestalten – Workshops mit Plant-for-the-Planet und Amelie N. im Engagement Labor auf dem Tollwood Winterfestival

Workshops mit Plant-for-the-Planet und Amelie N. im Engagement Labor auf dem Tollwood Winterfestival bis 23. Dezember 2025 auf der Theresienwiese – Eintritt frei!

Wo beginnt Veränderung? Bei uns selbst. Wie macht man den ersten Schritt? Wie wird aus einer Idee eine Kampagne? Tipps dafür geben junge Menschen in Workshops im Engagement Labor auf dem Tollwood Winterfestival. In diesem Aktionsort im Bazar-Zelt wird das Festivalmotto zum Erlebnis. „Jetzt erst recht! Für Frieden, Demokratie und Umwelt“ – damit will Tollwood Menschen inspirieren sich zu engagieren.

Der Weg zum Wandel

Bei Plant-for-the-Planet dreht sich in den Workshops „Handeln statt warten – Kinder machen Zukunft“ am Freitag und Samstag, 12. und 13. Dezember, jeweils um 15 Uhr alles um Nachwuchs-Aktivist*innen. Bunt, mutig und voller Botschaften: In diesem interaktiven Vortrag erfahren Kinder und Jugendliche mehr über Möglichkeiten, sich Gehör zu verschaffen und sich selbst zu engagieren. Im Weltspiel sehen die Teilnehmenden, warum Menschen überall auf der Welt gleiche Chancen, Rechte und Lebensbedingungen brauchen. Gemeinsam mit den jugendlichen Botschafter*innen von Plant-for-thePlanet entwickeln sie eigene Ideen und Botschaften für Klimagerechtigkeit. Kreativ und voller Spaß – denn Engagement kennt kein Alter. Der Workshop richtet sich an junge Menschen zwischen 9 und 15 Jahren.

Das Bildungssystem steckt in der Krise: zu viel Leistungsdruck, zu wenig Mitbestimmung und wachsende Ungerechtigkeit. Viele Schüler*innen fühlen sich ausgeliefert. Amelie N. wollte das ändern und hat die „Kampagne gegen Exen in Schulen“ umgesetzt. Mit Erfolg. Wie – das zeigt sie im Workshop „Schule neu denken – Von der Petition zur Bewegung“ am Donnerstag, 18. Dezember um 18 Uhr im Engagement Labor.

Mit Workshops wie diesen wird das Engagement-Labor zu einem Ort, an dem Veränderung ihren Anfang nimmt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich unter umwelt@tollwood.de.

Handeln statt warten – Kinder machen Zukunft (Kinder- & Jugendworkshop) mit Plant-for-the-Planet

Fr 12.12. + Sa 13.12.| 15 Uhr, Dauer 2 Std.

Schule neu denken – Von der Petition zur Bewegung mit Amelie N.

Do 18.12. | 18 Uhr, Dauer 1,5 Std.

Anmeldung erforderlich unter umwelt@tollwood.de.