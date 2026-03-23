Zukunftsfähig und digital: M-Bäder stellen auf neues Kassen- und Zutrittssystem um

Die Stadtwerke München (SWM) haben 15 Bad-Standorte mit 10 Saunen, die jährlich von rund 3,6 Millionen Menschen besucht werden. Für einen reibungslosen Bäderbetrieb ist ein funktionierendes Kassen- und Zutrittssystem entscheidend. Das aktuelle System ist seit über 20 Jahren im Einsatz, der Support läuft aus. Deswegen ersetzen die SWM es nun durch eine sichere, moderne und digital integrierte Lösung.

Bei der Auswahl des neuen Systems wurde besonders darauf geachtet, dass:

moderne, digitale Funktionen den Komfort für ihre Kundinnen und Kunden erhöhen,

interne Abläufe wie Abrechnung, Preismanagement und Zutritt sicherer und effizienter werden.

Um Unterbrechungen im laufenden Betrieb zu vermeiden, nutzen die SWM für die Umsetzung des neuen Kassen- und Zutrittssystems gezielt die Revisionszeiträume der Badstandorte. Hier haben die Bäder ohnehin für Wartungs- und Reinigungsarbeiten geschlossen. Die Zeiträume sind daher ideal für die technische Umrüstung. Dadurch erstreckt sich die Umstellung für alle Standorte über insgesamt rund fünf Monate.

Neue M-Bäderkarte als digitaler Eckpfeiler

Digitaler Eckpfeiler des neuen Systems wird die neue M-Bäderkarte. Sie ist sowohl als Chipkarte vor Ort als auch in einer Online-Version für digitale Endgeräte im Bäder-Webshop verfügbar. Beide Varianten lassen sich zukünftig miteinander synchronisieren, sodass der Badegast das Guthaben jederzeit online oder im Bad nutzen und verwalten kann. Der klassische Ticketkauf mit Bargeld vor Ort wird weiterhin möglich sein.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick

Schnellerer Zutritt durch einen vollständig digitalen Online-Self-Service.

durch einen vollständig digitalen Online-Self-Service. Synchrones Guthabenmanagement: Die physische M-Bäderkarte und ihr digitaler Zwilling im Webshop zeigen jederzeit denselben Guthabenstand und können sowohl im Bad als auch online genutzt werden.

Die physische M-Bäderkarte und ihr digitaler Zwilling im Webshop zeigen jederzeit denselben Guthabenstand und können sowohl im Bad als auch online genutzt werden. Mehr Barrierefreiheit durch eine Vielzahl moderner Zahlungsmöglichkeiten.

durch eine Vielzahl moderner Zahlungsmöglichkeiten. Echtzeit-Auslastungsanzeige für die Freibäder.

Nicole Gargitter, Leitung der M-Bäder: „Mit der Umstellung unseres Kassen- und Zutrittssystems schaffen wir die Grundlage für ein zeitgemäßes und zukunftssicheres Bädererlebnis. Der Ticketkauf wird vereinfacht und um ein umfassendes digitales Angebot erweitert. Das neue System unterstützt die Prozesse beim Verkauf und beim Zutritt und trägt so wesentlich dazu bei, den Betrieb stabil und zuverlässig weiterzuführen.“

Die Umstellung beginnt mit dem Start der Freibadsaison am 1. Mai. Alle Freibäder werden heuer bereits mit dem neuen System arbeiten, die Hallenbäder ziehen schrittweise nach. Die vollständige Umstellung wird bis Ende September 2026 vollzogen sein.

Unterstützung für Badegäste

Während der gesamten Modernisierungsphase stehen die SWM ihren Gästen zur Seite – vor Ort im Bad, an der Kasse oder online. Weitere Informationen zur Einführung des neuen Systems unter: www.swm.de/kassenumstellung