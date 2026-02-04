Zum 100. Geburtstag von Alt-OB Vogel: Eine Bronzebüste fürs Rathaus

Dr. Hans-Jochen Vogel gehört zu den prägenden Persönlichkeiten der deutschen Nachkriegspolitik. Als Münchner Oberbürgermeister von 1960 bis 1972, als Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau sowie als Bundesjustizminister und SPD-Parteivorsitzender setzte er Maßstäbe. Anlässlich seines 100. Geburtstags hat die Stadt München jetzt eine Bronzebüste des früheren Stadtoberhaupts geschenkt bekommen. Sie soll künftig im 2. Stock des Rathauses stehen – dort, wo jetzt bereits Erinnerungsstücke von Dr. Hans-Jochen Vogel ausgestellt sind. Gestern Abend hat Oberbürgermeister Dieter Reiter bei einem Festakt im Alten Rathaus anlässlich des 100. Geburtstags Vogels gemeinsam mit dem Künstler Bertrand Freiesleben und den Unterstützern die Bronzebüste enthüllt. „Hans-Jochen Vogel bleibt auch 100 Jahre nach seiner Geburt das große Vorbild für alle, die an der Erhaltung und Stärkung unserer demokratischen Ordnung mitarbeiten wollen“, betonte OB Reiter. „Es ist wirklich eine großartige Fügung, dass die von Bertrand Freiesleben gestaltete Bronzebüste gerade zu Vogels 100. Geburtstag fertiggestellt werden konnte und uns im Rathaus immer an diesen großen Demokraten erinnern wird.“

Neben dem Künstler Bertrand Freiesleben dankte OB Reiter dem Ehrenvorsitzenden des Presseclubs München, Peter Schmalz, der sich für die Realisierung des Projekts eingesetzt hatte, sowie Professor Dr. Roland Berger, Dr. Dirk Ippen und Dr. Helmut Röschinger, die das Vorhaben finanziell ermöglicht hatten. „Mit Ihrer Hilfe ist es möglich, dass Hans-Jochen Vogel, der im Münchner Rathaus sowieso immer ideell präsent ist und sein wird, dies nun auch in anschaulich sichtbarer und künstlerisch geschaffener Form sein wird.“

Zum Festakt „Gestalter mit Klarsicht“ im Alten Rathaus hatten neben Oberbürgermeister Reiter, die Münchner Volkshochschule (MVHS) und der Verein „Gegen Vergessen – Für Demokratie“ eingeladen. In ihren Reden würdigten Professor Dr. Dr. h.c. mult. Andreas Voßkuhle, Präsident des Bundesverfassungsgerichts a.D. und Vorsitzender des Vereins „Gegen Vergessen – Für Demokratie“, Dr. Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Bundesministerin der Justiz a.D., Alt-Oberbürgermeister Christian Ude sowie Franz Maget, Vizepräsident a.D. des Bayerischen Landtagsund früherer Spitzenkandidat der SPD bei Landtagswahlen, die Leistungen Hans-Jochen Vogels. Sie alle waren in die politischen Fußstapfen des Jubilars getreten und bekleideten Funktionen, die auch Hans-Jochen Vogel in seinem politischen Leben schon innehatte.