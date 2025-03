Zum Abschied: Medaille „München leuchtet“ für Anton Biebl

Nach insgesamt 34 Jahren im Dienst der Landeshauptstadt übernimmt Kulturreferent Anton Biebl als Change Manager für die Museumslandschaft des Freistaats künftig eine neue Aufgabe. Mit einem Empfang im Kleinen Sitzungssaal des Rathauses hat Oberbürgermeister Dieter Reiter heute den Chef von rund 1.150 Beschäftigten im Kulturreferat verabschiedet und ihm als Anerkennung für seine Verdienste um die Stadt die Medaille „München leuchtet – Den Freundinnen und Freunden Münchens“ in Silber überreicht.

Seit 1991 war Biebl bei der Stadt München beschäftigt. Der Jurist leitete im Personal- und Organisationsreferat die Rechtsabteilung und die Abteilung Personalentwicklung, später hatte er die stellvertretende Leitung des Direktoriums inne. Im Jahr 2010 folgte der Wechsel ins Kulturreferat – zunächst als Stadtdirektor, 2019 schließlich trat er die Position des Kulturreferenten an.

„Du warst als Kulturreferent eine Idealbesetzung, hast das Referat mit viel Durchsetzungsvermögen, Umsetzungswillen und manchmal auch Überredungskunst hervorragend geführt. Du hast viel erreicht, mit Charme, Kenntnis, Wissen und der besonderen Gabe, Menschen miteinander zu verbinden. Eigentlich dann ja ein logischer Schritt, zum Freistaat zu gehen (auch wenn ich das als Münchner Oberbürgermeister anders sehe), um als sogenannter Change Manager die bayerische Museumslandschaft umzukrempeln“, so OB Reiter bei der Verabschiedung von Anton Biebl. In die Amtszeit von Anton Biebl fielen unter anderem die Eröffnung des neuen Münchner Volkstheaters auf dem ehemaligen Viehhofgelände oder des Kunstareals HP8 mit der Isarphilharmonie. Biebl zeichnete neben diesen Großvorhaben auch für zahlreiche weitere Projekte verantwortlich. Während der Corona-Pandemie etwa brachte er den Kultursommer in der Stadt auf den Weg. Zudem setzte er sich dafür ein, Gedenk- und Erinnerungsorte zu schaffen oder auszubauen, etwa den Gedenkort München-Riem 1970 oder die städtische Dokumentation Oktoberfest-Attentat. Nicht zuletzt unterstützte Biebl zahlreiche kleinere Projekte – besonders die Stadtteilkultur, die freie Szene und die Kulturelle Bildung. Auch dafür, so OB Reiter, gebühre Biebl der Dank der Stadt München. An der Verabschiedung Biebls nahmen neben Bürgermeister Dominik Krause auch zahlreiche ehrenamtliche und berufsmäßige Stadtratsmitglieder sowie Mitarbeiter*innen des Kulturreferats teil.