Zum ersten Mal – Musikwettbewerb Oktoberfest: A Liad für d’Wiesn

Zum ersten Mal veranstaltet das Referat für Arbeit und Wirtschaft einen offiziellen Musikwettbewerb zum Oktoberfest. Musiker*innen aus ganz Bayern sind aufgerufen, bei „A Liad für d‘Wiesn“ eigene Kompositionen einzureichen, die der Seele des größten Volksfests der Welt neuen Ausdruck verleihen sollen.

Dr. Christian Scharpf, Referent für Arbeit und Wirtschaft: „Das Oktoberfest steht für Tradition, für München und natürlich für ganz Bayern. Das soll sich auch stärker in der Musik widerspiegeln. Wir wünschen uns, dass mehr regionale Hits auf der Wiesn gespielt werden, und wollen gleichzeitig der jungen, bayerischen Musikszene eine Plattform bieten.“

Und so funktioniert’s: Der Musikwettbewerb „Das Oktoberfest sucht Dich: A Liad für d’Wiesn“ startet am Mittwoch, 7. Mai, mit der Teilnahmephase. Bis Ende Mai können Künstler*innen und Bands aus Bayern und den angrenzenden Regionen ihre Songs online auf http://www.oktoberfest-musikwettbewerb.de hochladen.

Nur die Lieder, die den Teilnahmebedingungen entsprechen, sind eine Runde weiter. Zum Beispiel muss der Vorschlag live gespielt werden können. Er muss bayerisch/bairisch sein, etwa durch die Wahl der Instrumente oder in der Sprache und muss professionell aufgenommen worden sein. Dann werden die eingereichten Titel von einer Fachjury aus Wiesn- und Musikexpert*innen bewertet.

Die besten Songs kommen ins erste Online-Voting. Hier können alle für ihre Favoriten bis Ende Juli abstimmen. Die Top 3 werden am 2. August live auf dem Festival „Brass Wiesn“ in Eching gespielt. Im Anschluss startet das zweite Online-Voting bis 15. September. Der erste Platz bekommt unter anderem beim Presserundgang über die Wiesn einen Live-Auftritt und die Promotion seines Songs.