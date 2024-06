Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten: Deutsche Bahn versteigert Fundsachen in der Lokwelt Freilassing

„Wer bietet mehr?“, heißt es bei der Fundsachenversteigerung der Deutschen Bahn (DB) in der Lokwelt Freilassing am Sonntag, 30. Juni. Von 11 bis circa 15 Uhr können Interessierte hier auf Schnäppchenjagd gehen. Unter den Auktionsstücken sind unter anderem ein E-Mountainbike der Marke Focus Sam2 und ein hochwertiges Schmuckstück aus Gold. Neben diesen hochpreisigen Angeboten kommen viele weitere Gegenstände in allen Preisklassen unter den Hammer: von Bekleidung über Handys, Notebooks, Spielekonsolen und Spielzeug bis zu Musikinstrumenten und Fahrrädern. Als Überraschungspakete können auch Koffer und Taschen ersteigert werden, die mit Kleidungsstücken und Reiseutensilien gefüllt sind.

Allen Auktionsstücken gemein ist, dass Reisende sie in Zügen oder Bahnhöfen der Deutschen Bahn liegen gelassen haben. Die DB bewahrt die Fundsachen zunächst sieben Tage lang in einer der über 80 lokalen Fundstellen auf. Wurden die Eigentümer:innen innerhalb von sieben Tagen nicht gefunden, geht es für das Fundstück in das zentrale Fundbüro nach Wuppertal. Weitere vier Wochen lang wird nach den Besitzer:innen geforscht, die Fundsache wird bis zu 90 Tage aufbewahrt. Sollte sich auch in diesem Zeitrahmen keine Eigentümer:innen gemeldet haben, kommen geeignete Fundstücke unter den Hammer.

Die Versteigerung der Gegenstände findet ohne Gewährleistung der Beschaffenheit, Vollständigkeit und Funktionstüchtigkeit statt. Die ersteigerten Gegenstände müssen sofort bar bezahlt werden. Ein Umtausch ist ausgeschlossen. Das Mindestalter für die Teilnahme an der Versteigerung beträgt 18 Jahre. Interessierte können die Versteigerungsstücke bereits vor der Auktion ab 10 Uhr besichtigen.

Deutschlandweit verlieren Reisende jährlich rund 250.000 Gegenstände in Bahnhöfen und Zügen der DB. Das sind knapp 700 vergessene Dinge pro Tag. Durchschnittlich 60 Prozent der Gegenstände können dank ehrlicher Finder:innen und der engagierten Mitarbeitenden der DB an ihre Besitzer:innen zurückgegeben werden, in hochwertigen Warengruppen wie Notebooks sogar bis zu 90 Prozent. Der einfachste Weg, um den Verlust eines Gegenstandes zu melden, ist per Online-Formular: www.bahn.de/fundservice. Auf dieser Webseite stehen auch weitere Versteigungstermine.