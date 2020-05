Zum Jawort wurde gehupt: Am Wochenende gab es Bayerns erste Hochzeit im Autokino!

Für Nicole Oppermann (23) und Jan Bassale (27) sollte 2020 ein ganz besonderes Jahr werden: Das Paar aus dem Münchner Stadtteil Giesing wollte im Kreis der Familie standesamtlich heiraten. Doch in Zeiten von Corona ist das alles nicht so einfach. Deshalb hat sich das Paar überlegt die Hochzeit einfach kurzerhand ins Autokino in Aschheim bei München zu verlegen. Aber auch dafür braucht man offizielle Genehmigungen. In ihrer Not haben sich die Beiden an “Morningman” Mike Thiel von Gong 96.3 gewendet. Der Moderator hat nicht lange gefackelt und innerhalb von nur einer Woche alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit Bayerns erste Hochzeit in einem Autokino stattfinden kann.

Und so hat sich das Paar dann am Samstag um 12 Uhr mittags auf der Bühne des Autokinos in Aschheim das Jawort gegeben. die Hochzeitsgäste parkten mit ihren bunt geschmückten Autos alle vor der großen Leinwand und haben mit viel Hupen und Jubel den entscheidenden Moment umrahmt. Auf der großen Kino Leinwand wurden außerdem Videos eingespielt von Freunden und Bekannten, die dem Brautpaar alles Gute wünschten.

Braut Nicole war begeistert: “Es war so ein hoch emotionaler Moment oben auf der Bühne vor der Leinwand zu stehen und unten alle Freunde und die Familie in den Autos. Es war unbeschreiblich und einmalig”. Auch Bräutigam Jan war von den Socken “Ich hätte gar nicht gedacht, dass das ein so emotionales Erlebnis wird. Vielen Dank an Mike, der diese besondere Hochzeit möglich gemacht hat. Diesen Tag werden wir sicher nie vergessen”.